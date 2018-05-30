Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da yapılan olağan genel kurulda mevcut Başkan Hasan Çavuşoğlu tekrar seçildi.Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) yapılan başkanlık seçimine tek listeyle girilirken kongreye 612 üyeden 326’si katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı'na Cengiz Aydoğan, üyeliklere Mehmet Ali Dim, Faruk Nazif Koçak seçildi. Yapılan genel kurulda, daha önce 28 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısı 26’a düşürüldü. Genel kurula ilçe protokolü ve siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kulüp üyeleri de eşlik etti.Faaliyet raporunun okunmasının ardından kürsüye davet edilen başkan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada zor günler geçirdiklerini aktardı. Ligi geçen sene olduğu gibi bu sene de 40 puanla tamamladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, ”İyi bir takımımız olması bizi hep umutlandırdı. Birlik beraberlik olması taraftarlarımızın özellikle son maçlarda destekleriyle hep beraber bir görevi daha tamamlamış olduk. Bu işler kolay olmuyor. Kulüp yöneticiliği dünyanın en zor şeyi, bunu yapanlarda söylüyor. Hiç bir zaman da yılmadık. Geldiğimiz günden bu yana kadar 7. yılımızı tamamladık ve bu sürede iyi şeyler yapmaya çalıştık. Hata mutlaka yaptık ama doğruları daha çok yaptığımız düşünüyorum” dedi.Hakem hatalarına değinen Çavuşoğlu, Alanyaspor’un rahat kazacağı maçları hakem hatalarıyla kaybettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, ”Canımız çok yandı ligi 50 puanda bitirmemiz gerekiyordu. Özellikle Karabük ve Konya maçlarını almamız gerekiyordu. Bu maçlarda kendi hatalarımız da oldu. Bunun dışında yorumcuların da hem fikir olduğu 12-13 penaltımızın verilmeyişi oldu. Sonuç olarak bizler de hata yaptık hakemlerde hata yaptı. Futbolun içinde olan şeyler. Bizi zorlu bir süreç bekliyor. Birlik beraberlik içerisinde elimizden gelenin en iyisini yine yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın son 10 maçında biziz yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Alanya'nın şehrimize tanıtım ve ticari anlamında neler kazandırıyor bilincinde olmamız gerekiyor. Şehrin dinamikleri bunu çok daha iyi anlasa daha iyi olacağımız söyleyebilirim” diye konuştu.Çavuşoğlu, zaman zaman yapılan eleştirilerin çok iyi niyet içermediğini sözlerine ekleyerek, Vagner Love transfer sürecini örnek verdi. Vagner Love'un Monaco'dan 2 bin 850 Euro alırken, Alanyaspor'a bir milyon 500 bin Euro geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Vagner Love bize gelirken daha büyük hedeflerini gerçekleştirmek istedi. Bunu da gerçekleştirdi. Büyük bir takımın transfer teklifi nedeniyle bizden gitmek istedi. Bir kulüpten gitmek isteyeni tutamazsın. Geç geldi, kampa katılmadı sonuçta takımın huzurunu bozmaya çalıştı. Sonuçta gitti. Ancak giderken de bazıları bizleri eleştirdi. Ancak alırken yaşı nedeniyle bizi eleştirenler olduğu gibi, satarken de bazıları bizleri eleştirdi. Vagner, kalsaydı ne getirir, ne götürürdü tartışılır. Neticede 3 milyon 750 bin liraya Vagner'i Beşiktaş'a verdik. Geçen yıl 40 puanla 12. sırada ligi bitirirken, bu yıl da Vagner siz ligde 40 puanla 12. oldu. Biz kulüpte hem paramızı hem zamanımız veriyoruz. Ne yaşadıklarımızı biz biliyoruz.”“Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cevat Şenkardeşler, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fikret Arık, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel.”Denetim kuruluna ise; Hasan Uysal, Hüsnü Topal ve Oğuzhan Çavuşoğlu getirildi.İHA