

- Antalya’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı



- Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6’sı meslekten uzaklaştırılan polis 9 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 27 Nisan 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Polis Memurları S.K., M.A., M.M., R.Y., C.A., A.Y., ile Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkartılan İ.D., A.A. ve M.T.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.K., M.A., M.M., R.Y., C.A., A.Y., İ.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.A. ile M.T.T. ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı.



İHA

