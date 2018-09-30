Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti Zula’ya taşındı

Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti Zula’ya taşındı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti Zula’ya taşındı   
  - Dünyanın en iyi Zulacı’larının Yarıştığı, Zula International Cup’ta kupayı Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray kaldırdı   
  - InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp:   
  - “Zula olarak dünyada büyük sayılarda oyuncular hedefliyoruz. Nisan ayında 2’ncisini düzenleyeceğimiz dünya kupası 250 bin dolar ödül havuzu olan bir turnuva olacak”   
 
 - 50 bin dolar para ödüllü ‘Zula International Cup’un şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin Zula Süper Lig finallerinden Zula International Cup’a taşındığı etkinlikte takımlar kıyasıya yarıştı.  
  Antalya’da bir otelde gerçekleşen etkinliğe binlerce katılımcı, aileleriyle geldi. Üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımının yer aldığı Zula International Cup’ta Galatasaray Espor, Zula Süper Lig Şampiyonu armasıyla mücadele ederken, Izako Boars ilk ve tek Zula Word Cup sahibi espor takımı olarak turnuvada yer aldı. Turnuvanın yarı finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe takımları rakiplerini yenerek finale kaldı.   
  Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinin espor arenasına taşındığı etkinlikte takımlar kıyasıya yarıştı. Yarışmadan 1907 Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray Espor, hem 35 bin doların, hem de kupanın sahibi oldu. Zula International Cup’ın birincisi Galatasaray 35 bin dolar, ikincisi Fenerbahçe 10 bin dolar, üçüncüsü Polonya 5 bin dolar para ödülünün sahibi oldu. Final karşılaşmasının ardından kupa töreni düzenlendi. Törenle turnuvanın ilk dört takımın oyuncularına madalya ve ödülleri verildi. Galatasaray Espor’un şampiyonluk kupası ve ödülü InGame Group Kurucu Ortakları Genco Alp ve Burak Gözalan tarafından verildi. 
 
  Sosyal medyadan 500 bin kişi izledi 
  Türkçe ve İngilizce iki dilde yayınlanan Zula International Cup'ın canlı yayınları Türkçe olarak sosyal medya hesaplarından izlendi. Zula International Cup finalini ekranları başında anlık olarak 10 bin kişi takip etti. İki gün süren kupanın Youtube’da izlenme sayısı 500 bin’i geçti. İlk günü seyirciye kapalı olarak düzenlenen Zula International Cup’ın final gününü izlemek için The Marmara Oteli’ne 2 bin Antalyalı espor sever akın etti. 
  Final heyecanını canlı olarak izleme fırsatı bulan espor severler, sınırlı sayıda ve sadece bu etkinliğe özel üretilen hediyelerin sahibi oldu. Bu büyük final etkinliğine, Türkiye’nin ilk ve tek espor temalı gençlik dizisi 'Tam Kafadan' ekibi de katıldı. Espor izleyicilerine açık olan Zula International Cup offline finali de taraftarlar ve espor severler tarafından büyük ilgi gördü. 
 
  "Zula Oyunu yüzde yüz Türk yapımı” 
  InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, Zula Oyun’un yüzde yüz Türk yapımı olduğunun altını çizerek, Zula’nın dünyada 17 milyondan fazla, Türkiye’de ise 15 milyon oyuncusu olduğunu söyledi. Alp sözlerine şöyle devam etti: 
  "2015 yılında yayınımıza başladık, 2017 yılında hayata geçtik diyebiliriz. O günden bu güne büyüyen ve oyun severler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Türk yapımı bir oyun. Türkiye dışında farklı bölgelerde de oynanıyor. Özellikle Avrupa, Güney Amerika, İran yakın zamanda Rusya, Uzak Doğu gibi farklı bölgelerde yayında. 12 farklı dil seçeneğiyle yüzden fazla ülkede oyuncusu var. Antalya, Avrupa’nın turizm noktalarından biri. Biz de uluslararası bir turnuvayı Antalya’da yapmak istedik. Geçtiğimiz hafta Zula Süper Lig’in finalleri İstanbul’daydı. Ama International Cup olunca herkesin gelmekten çok hoşlandığı Antalya’yı tercih ettik. 6 takımın katılımıyla bu turnuva gerçekleşti. Zula Süper Lig’de ilk 3’e giren Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe ve Oyun Hizmetleri, Avrupa’da kendi bölgesinde turnuvayı birinci bitiren bir Polonya takımı Izako Boars, Avrupa Birliği takımı Penta Sports da vardı. Ayrıca komşumuz İran da bu turnuvalarla ilk defa katılmış oldu. İran takımının da aramızda olmasından büyük mutluluk duyduk. Antalya'da yaptığımız etkinlikte de seyirci sayısının bu derece yüksek olmasından ayrıca memnun kaldık. Gençlerin Zula’ya olan ilgisini hepimiz gördük. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ezeli rekabet ise turnuvaya ayrı bir renk kattı" dedi. 
   
  “Nisan ayında 250 bin dolar ödül havuzlu bir turnuva düzenliyoruz” 
  Alp, "Zula olarak dünya çapındaki oyuncu sayımızı yükseltme hedefindeyiz. Yeni bölgelerde, yakın zamanda Çin, Hindistan gibi büyük pazarlarda lansmanlarımız olacak. Yeni iş ortaklıkları ile büyümeye devam edeceğiz. Bu sene ilk Zula Dünya Kupası organizasyonunu Nisan ayında düzenledik. Önümüzdeki sene de Nisan ayında ikincisini düzenleyeceğiz. Kasım ayında İstanbul’da Zula espor merkezini tüm espor severlere kapılarını açacak. Bu merkezde gerek amatör gerekse profesyonel esporcular, idmanlarını yapacaklar, maçlara hazırlanacaklar. İnşallah bu tesisten de çok iyi esporcular yetiştirtip, ülkemizi uluslararası arenada başarılara taşıyacağız.” diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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