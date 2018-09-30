- Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde yaşanan tapu sorunun çözümü için 24 bin 312 metrekare genişliğinde 41 ayrı parselin ihaleyle satışını gerçekleştirecek.Antalya’da dünyaca ünlü Lara sahiline sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan ancak yaşanan tapu sorunu nedeniyle kentin en dezavantajlı bölgelerinden biri olan Ermenek Mahallesi’nde Muratpaşa Belediyesi, yıllardır yaşanan sorunun çözümü için bir adım daha attı.Belediye Encümeni, 12 Ekim Cuma günün Değirmenönü Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği ve açık teklif usulü gerçekleştirilecek ihaleyle 41 ayrı parselin satışını gerçekleştirecek. Büyüklükleri 2 bin 350 ile 320 metrekare arasında değişen parsellerin büyük çoğunluğu konut alanı olarak planlı bulunuyor. Şartnamesi Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek ihaleye katılacaklarının geçici teminat bedellerini de ihale başlangıç saatine kadar belediye veznesine yatırmaları gerektiği bildirildi.İHA