Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "İnfak et, huzur bul" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evlerinden getirdikleri gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "İnfak et, huzur bul" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evlerinden getirdikleri gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.Sosyal Bilgiler öğretmeni Mustafa Ocakoğlu idaresinde, evlerinden getirdikleri malzemelerini okulda hazırlayan öğrenciler, ramazan dolayısıyla ziyaret ettikleri evlerde ailelere bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak yardım kolileri dağıttı.Proje sorumlusu Mustafa Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm öğrencilerinin örnek davranış sergilediğini söyledi.3 gün önce başlatılan kampanyaya okuldaki 400 öğrencinin katıldığını ifade eden Ocakoğlu, kampanyalarına velilerinde destek olduğunu, öğrencilerin evlerinden, pirinç, mercimek, yağ, bulgur, makarna gibi temel gıda malzemelerini getirdiğini belirtti.Gelen yardım malzemelerini okulda paketlediklerini anlatan Ocakoğlu, ''Bu güzel ay içinde "İnfak et, huzur bul" sloganıyla başlattığımız anlamlı kampanyamız ses getirdi. Tüm okuldaki öğrencilerimiz bütçeleri ölçüsünde katıldılar. Çocukların gözlerinde paylaşma heyecanını gördük. Bir ay yetecek olan gıda paketlerimizi tespit ettiğimiz 50 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık.'' dedi.Ocakoğlu, aralarında yetimlerin de olduğu 30 çocuğa da bayramlık kıyafeti verildiğini sözlerine ekledi.HATAY (AA) -