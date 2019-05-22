Suriye'nin Han Şeyhun kentinden ailesiyle Türkiye'ye sığınan Ola İbrahim, (17), ortamdaki zararlı gazları önleyici alarm sistemi geliştirdi.Yaklaşık iki yıldan buyana Hatay'da ailesiyle hayatlarına devam eden İbrahim, burada yarım kalan eğitimine Antakya Habibi Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam ediyor.Okulunun teknoloji laboratuvarındaki robotik kodlama eğitimine katılan İbrahim, uzun süren yaptığı çalışmalar sonucu ortamdaki zararlı gazları önleyici alarm sistemi geliştirmeyi başardı.11.sınıf öğrencisi Ola İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gaz alarm sistemi geliştirerek, insanlar için önlem almak istediğini söyledi.Projesi üzerinde 2 ay boyunca çalıştığını belirten İbrahim, ''Gaz alarm sistemi, kutu üzerine entegre ettiğim düzenekle çalışıyor.Sistem gaz salınımından kaynaklı zehirlenmelere karşı anlık sesli ve görsel uyarı veriyor. Ortamda tehlikeli bir değişim olduğu anda kişiyi uyarıyor. Projem gaz maskesi kullanılabiliyor.'' dedi.HATAY (AA) -