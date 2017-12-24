Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Akıllanın, akıllanın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Engin Altay'ın olay olan sözlerine sözlerine "Millet güzellikleri kötüleyeni alkışlar mı? Bu millet o yüzden sizi iktidar yapmıyor." diye cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis'te söylediği "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Kaldı ki, bu hükümet çok da yanlış işler yapıyor." sözleri günün en çok konuşulan konularından biri olmuştu.



Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li vekilin sahnede ses kaydını açıp dinletti. Erdoğan Altay'ın sözleri için, "Adam şecaat arzederken sirkatin söylüyor. Şu hale bak ya. Benim aziz milletim, affedersin bu kadar güzellikler yaparken, onu kötüleyene iyi yaptın der mi? Demediği için on yıllardır sizi iktidar yapmıyor ya. Akıllanın akıllanın. Ama hamdolsun böyle muhalefet var. Bunlar olsun ki AK Parti de hizmete devam etsin. İşte Türkiye’deki ana hıyanet bu, ana muhalefet bu. Her şey açık net ortada. Yani böyle bir gündem olabilir mi? Gerçekten üzüntü verici bir manzarayla karşı karşıyayız. Temenni ederim ki bunları da aşarız." ifadelerini kullandı.

CHP HIZLA FAŞİZME KAYIYOR



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Ana muhalefetin başındaki zat önümüzdeki seçimde Türkiye'nin iki tercihten birini yapacağını söylüyor. Bunları da demokrasiden yana olanlar ile otoriter rejimden yana olanlar olarak ifade ediyor. Bir insan demokrasiye gerçekten inanıyorsa milletin tercihine saygı duyar. Bu tercih sizin istediğiniz gibi olduğunda adına demokrasi, başka türlü tezahür ettiğinde adına otoriterlik derseniz siz demokratik değil, faşist olursunuz. CHP hızla faşizme kayıyor. Cilası sosyal demokrat olan, ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkanın diğer söylediklerini ciddiye almak mümkün değil.



AYNI ZIRVALIKLARI TEKRARLIYOR

Dosyaları inceledim, bir şey göremedim diyerek, yolsuzlukları idrakinin farkında olmayan karikatür bir tip var. İddialarla bulundu. "Söylediklerin doğruysa siyaseti bırakacağım, sen de bırakacak mısın?" diye sordum. Hala aynı zırvalıkları tekrarlıyor. Bu zat hayatı boyunca devlet dışında para kazanamamış, ticaret yapamamış birisi. 14-15 yaşındaki çocuğunu SSK'lı yapacak kadar cesurdur ha. Eline tutuşturulan kağıtların ne anlama geldiğine dair zerre kadar fikri yoktur. Başbakanımız Meclis'te onun hesap uzmanlığını şöyle bir silkeleyip eline verdi. Söylediği her rakam yanlış, kurduğu her ilişki yanlış. Bu kadar yanlıştan çıka çıka bu karikatür tip çıkıyor.



YİNE AYNISI OLACAK KEMAL

Suriyelileri tahrik etmeye, milletimizin kafasında soru işaretleri oluşturmaya çalışıyor. Bunun adı fitnedir. Irkçı, faşist bir siyasettir. Biz asla böyle bir siyaset yapmayacağız. Seçimlerden milletimiz bu zata hak ettiği dersi verecektir. Bu iş şu şu illeri alacağız demekle olmuyor. Bu partinin belediyeciliğini de iktidarını da biz geçmişten çok iyi biliriz. 2002'de 2011'de, 2014'te, 2015'te ne olduysa, 2019'da da o olacaktır ey Kemal. Bu defa olay farklı olacak. Artık gidebileceği bir yer olmayacak. Ana muhalefet partisinin yeni oyunlar peşinde olduklarının işaretlerini alıyoruz. Bizim gibi hareket eden yerli, milli güçlerin üstesinden gelemeyeckleri için gözü bize dikmiş durumdalar. Yerli ve milliliğin patenti bizde. Bu yaşanır, konuşulmaz. Siz hiçbir zaman yerli, milli olamadınız. AK Parti gücünü milletten alan bir partidir. Biz milletimizle birlikte vesayetin tüm ayak oyunlarının üstesinden gelmişiz. "