Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine sert cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki Kudüs oylaması öncesi tehditler Savuran Trump'a sert çıktı ve dünyaya çağrıda bulundu: 'Sakın ha iradenizi birilerine satmayın.'

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ABD Başkanı DonaldTrump'ın BM'deki Kudüs oylaması öncesi savurduğu tehditler vardı. Erdoğan Trump'ın Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehdidine şu sözlerle cevap verdi:



TÜRKİYE'NİN İRADESİNİ DOLARLA SATIN ALAMAZSINIZ



"Bugün Birleşmiş Milletler'de Kudüs'ü başkent yapmak veyahut da Amerika'nın kendi büyükelçiliğini taşıma girişimine ilişkin oylama var. Amerika'nın başkanı tehdit sallıyor. Nedir bu tehdit? 'Biz milyarlar veriyoruz, bizim düşüncemizin aksine hareket edenler var. Bunları tek tek kaydediyoruz.' Amerika'ya demokrasinin beşiği diyorlar. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız.



TÜM DÜNYAYA SESLENİYORUM: SAKIN HA



Tüm dünyaya sesleniyorum: Sakın ha, böyle ufak tefek dolarlarla, iradenizi birilerine asla satmayın.Dolarlar gelir satılan irade gelmez. Temenni ediyorum ki ABD bugün beklediği neticeyi alamaz ve dünya Amerika'ya ders verir. Kimse bizim gönül sınırlarımıza ket vuramaz."



BAE'NİN BAKANINA TEPKİ: BU ADAM PETROL ŞIMARIĞI



Trump'ın yanı sıra BAE'Nin DIşişleri Bakanı'nın küstah sözlerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahreddin Paşa'yı bilmezsek işte bir kendini bilmez çıkar Erdoğan'ın ecdadı böyledir diyecek kadar alçaklaşır, ileri gider. Bu adam petrolün elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdaafa ederken be terbiyesiz senin ecdadın neredeydi? Sen önce bunun hesabını ver. Fahreddin Paşa biliyordu ki İngilizler gelir orada bir işgal hareketine girerse o eşyalar nereye gider biliyordu ve oradan o emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul'a gönderiyor. Ve buraya da bir saldırı olur diye Anadolu'ya götürülüyor. Şimdide Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kuran tilaveti ile bu koruma süreci devam ediyor. Bu saygısızlığı yapan kişi bu emanetler ne diye sorsanız inanın bilmez." ifadelerini kullandı.