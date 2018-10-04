- Kepez Devlet Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemi ve emzirme hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi’nin “En Yeni Antalyalı” projesi kapsamında yeni doğum yapan annelere hediye takdim edildi.Emzirme Haftası dolayısıyla Kepez Devlet Hastanesi’nde Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan ve Büyükşehir Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı yeni doğum yapan annelere ziyarette bulundu. Hastanede yapılan etkinlikte servis, emzirme ile ilgili pankartlarla süslenerek anne sütünün önemi vurgulandı. Hastane Başhekimi ve sorumlu emzirme hemşireleri tarafından yeni doğum yapan anneler odalarında ziyaret edildi. Annelere anne sütünün öneminin hem bebek hem de kendileri için fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan şifa kaynağı olduğu anlatıldı. Yeni doğum yapan annelere lohusa şerbeti ve lokum ikramları yapıldı.Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı da, Büyükşehir Belediyesi’nin “En Yeni Antalyalı Projesi” kapsamında yeni doğum yapan annelere çanta hediye etti. Çantanın içinde, battaniye, yastık, bebeğin ilk tekmelemesinden, ilk adım atmasına, ilk kelimesine kadar bütün evrelerini yazacakları günlük bulunuyor. Emzirme Haftasıyla ilgili anne sütünün önemine değinen Kayrakçı, yeni doğum yapan annelere Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’in selamını ileterek, “1 Mayıs’ta başlattığımız ‘En Yeni Antalyalı’ projemizde bugüne kadar 5 bin 457 bebeğe ve aileye ulaştık. Projenin Mimarı Ebru Türel hanımın hassasiyetleriyle Antalya merkez ve ilçe kamu hastanelerinde ziyaretlerimiz devam edecek” dedi. Programın sonunda yeni doğum yapan anneler ve heyet birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.İHA