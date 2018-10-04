- Antalya’da “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” kapsamında okulların çevrelerinde denetim yapıldı.Antalya’da 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla denetimler yapıldı. Muratpaşa ilçesi’nde bulunan okul ve çevresi İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı.Yapılan uygulamada, park ve bahçeler, internet salonu, oyun salonu gibi yerler denetlendi. Denetimlerde parklarda bulunan öğrenciler ile diğer kişilerin kimlik bilgileri soruldu. Öğrenciler okullarına gönderilirken üst ve çantaları arandı.İHA