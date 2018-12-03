Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Kampüsü’nde yapımı tamamlanan Eğitim Fakültesi hizmete girdi.ALKÜ Kestel Kampüsünde yapımı tamamlanan Eğitim Fakültesi öğrencilerin hizmetine girdi. Yaklaşık olarak 11 bin metre kare toplam kapalı alana sahip olan ve çok amaçlı birçok yoğunluğu kaldırabilecek düzeyde planlanan Eğitim Fakültesi’nde 72 adet akademisyen odası, 5 adet 100 kişilik anfi, 24 adet 60 kişilik sınıf, 3 laboratuar (fizik-kimya-biyoloji), 3 bilgisayar laboratuarı, 4 adet genel amaçlı eğitim salonları ile 180 kişilik konferans salonu bulunuyor.ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Kestel yerleşke alanında yağmur suyu tahliye menfezi, saha dolgusu, tesviye ve tanzimi yapımı gibi altyapı işlerinin bitmesinin ardından yeni binaların yapılmasına geçildiğini ve bu alanda yapımı tamamlanan ilk binanın Eğitim Fakültesi binası olduğunu dile getirdi. Rektör Pınarbaşı, “Yaklaşık bir sene gibi kısa bir zamanda yapımı gerçekleştirilen fakültemiz master projesine uygun olarak Selçuklu motifleriyle inşa edildi. Öğretim üyesi ve öğrencilerimizin ihtiyaçları en iyi şekilde düşünülerek yapımı tamamlanan Eğitim Fakültesi’nde ALKÜ ismine layık geleceğin başarılı eğitimcilerinin yetişeceğine gönülden inanıyorum. İlerleyen süreçte ise Kestel Kampüsümüz, master proje planımız doğrultusunda yapılan binalar ile hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecek” dedi.İHA