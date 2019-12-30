Eğirdir'de Öğretmenlerden şiir ve müzik

Eğirdir'de Öğretmenlerden şiir ve müzik
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Eğirdir Belediyesi Bülteni

''BEN ANADOLUYUM’ ÖĞRETMENLER ŞİİR VE
MÜZİK DİNLETİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

27/12/2019 Cuma Günü MAREM Konferans Salonunda gerçekleşen programa Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, Cumhuriyet Savcısı Ebru SEVGİLİ, Eğirdir Hakimi Sultan AZMAN, Eğirdir Hakimi Kezban Kübra YASSIKAYA, Eğirdir Hakimi Uğur YARGUN, İl Genel Meclisi Üyemiz Sezgin ÖZDOĞANCI,AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, İlçe Emniyet Müdür V. Ömer GÜRLEK, İlçe Jandarma Komutanı Can Sercan ALTAY, Daire Müdürleri, Öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğretmenler Arası Şiir ve Müzik Dinletisi" büyük beğeni topladı. "Ben Anadolu'yum" adlı dinletide öğretmenlerimiz Türkiye'nin her yöresini temsilen şiir, türkü ve halkoyunları gösterileri sundular. Geniş katılımın sağlandığı programa teşrif eden Değerli Kaymakamımız Adem ÇELİK, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenleri tebrik ederek, programı hayranlıkla izlediğini ve tekrarını beklediğini belirtti.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’te programda emeği geçen herkesi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
 
81272106-2485938091628540-7697428821544271872-o81615019-2485938598295156-5264394668006703104-o82139310-2485938128295203-6328629392918446080-o82204803-2485938368295179-4816707038216192-o80703918-2485937708295245-9195941291916001280-o80720104-2485938074961875-2688647547316076544-o80879541-2485937571628592-2722066803810369536-o80973751-2485937634961919-6631642208984367104-o80998479-2485938508295165-2576298942383783936-o81038396-2485937908295225-1284087082817421312-o
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Minik öğrenciler Isparta Milli Eğitim Müdürü ile röportaj yaptı
Isparta'da Çikolata ve Hediyelik ürünler Asrın Standlarında...
Yılbaşına Özel Iyaşpark AVM’den Boş Yok Kampanyası
Isparta Belediye Başkanı 2020 Yeni Yıl Mesajı Yayınladı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: esrar ve eroin ele geçirildi
Isparta’da Geleceğim Mesleğim Etkinlikleri Düzenlendi
Son dakika haberi: Emekliye zam uygulanacak!
TEŞHİSİ, TEDAVİSİ VE KORUNMA YOLLARI
Eğitim Kalitesi Uluslararası Arenada Tescillendi
Isparta Kız-erkek Hentbol takımlarımız yükseliyor
Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...
Yeni yılda bunu yapan yandı! 1.461 lira cezası var
DENİZİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN LEZZET
Fahretdin Gözgün,Projeyi sahada yakından takip ediyor!
Isparta'da Yerli Otomobile Destekler Artıyor!
DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ ISPARTA’DA AÇILIYOR
​TED Isparta Kolejinde yeni yıl coşkusu!
Son dakika: Kredi kart işlemlerinde faiz indirimine gidildi
İndirimler bitiyor zam geliyor! Sadece 3 gün kaldı! 52 bin TL cebinizde kalsın
Isparta'da doktora fiziksel şiddet! darp edildi
Tatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi Pastanesi
Isparta Ticaret Borsası: ''32. Yerli Otomobil’e Talibiz''
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden önemli bilgilendirme
ISPARTA’NIN GURURU OLDU…BAKAN'DAN ÖDÜL ALDI
Defterdarlık Isparta'nın 2019 Yılı vergi rekortmenleri açıkladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞIsparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Defterdarlık Isparta'nın 2019 Yılı vergi rekortmenleri açıkladıDefterdarlık Isparta'nın 2019 Yılı vergi rekortmenleri açıkladı27 Aralık 2019
Tatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi PastanesiTatlı Bir Sürpriz! Isparta Ezgi Pastanesi27 Aralık 2019
Isparta AFAD'dan Burdur Dağ Yolunda kurtarma operasyonuIsparta AFAD'dan Burdur Dağ Yolunda kurtarma operasyonu25 Aralık 2019
Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...Isparta ve ilçelerinde yoğun kar yağışı...29 Aralık 2019
ISPARTA'DA REHBER ÖĞRETMENİMİZE ANLAMLI ÖDÜLISPARTA'DA REHBER ÖĞRETMENİMİZE ANLAMLI ÖDÜL25 Aralık 2019
DENEYAP teknoloji atölyesi Isparta’da da açılıyorDENEYAP teknoloji atölyesi Isparta’da da açılıyor25 Aralık 2019
2020 Yılında Isparta'da Denetimler Daha da Artacak!2020 Yılında Isparta'da Denetimler Daha da Artacak!24 Aralık 2019
Meteorolojiden Batı Akdeniz için son dakika uyarısıMeteorolojiden Batı Akdeniz için son dakika uyarısı23 Aralık 2019
​Son Dakika Haber: işte 2020 Asgari ücret zammı ​Son Dakika Haber: işte 2020 Asgari ücret zammı 26 Aralık 2019
BAKA 2019 Yılı Sonuçlarını Açıladı: Isparta'da bir proje destek aldıBAKA 2019 Yılı Sonuçlarını Açıladı: Isparta'da bir proje destek aldı24 Aralık 2019
Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık EtkinlikleriIsparta Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık Etkinlikleri23 Aralık 2019
Son Dakika: 81 ile genelge gönderildi...Son Dakika: 81 ile genelge gönderildi...24 Aralık 2019
Bunları yapan yandı! Cezası 17 bin TL'ye yükseldiBunları yapan yandı! Cezası 17 bin TL'ye yükseldi24 Aralık 2019
ORKÖY Kredileri Isparta ve Burdur'da 57 köyde...!ORKÖY Kredileri Isparta ve Burdur'da 57 köyde...!23 Aralık 2019
Isparta'da Gezen Tavuk Hayali Gerçek OlduIsparta'da Gezen Tavuk Hayali Gerçek Oldu27 Aralık 2019
Isparta'da gençlere önemli fayda sağlayacak...Isparta'da gençlere önemli fayda sağlayacak...25 Aralık 2019
Isparta Ticaret Borsası: ''32. Yerli Otomobil’e Talibiz''Isparta Ticaret Borsası: ''32. Yerli Otomobil’e Talibiz''27 Aralık 2019
BAKA'nın 2019 Yılı Fizibilite Desteği Başarılı Projeleri ve sonuçları...BAKA'nın 2019 Yılı Fizibilite Desteği Başarılı Projeleri ve sonuçları...23 Aralık 2019
Isparta Şehir Hastanesi'nin kalitesi tescillendi...Isparta Şehir Hastanesi'nin kalitesi tescillendi...25 Aralık 2019
Isparta DSİ Bölge Müdürü Berber, Eğidir'de...Isparta DSİ Bölge Müdürü Berber, Eğidir'de...24 Aralık 2019