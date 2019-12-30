Eğirdir Belediyesi Bülteni

''BEN ANADOLUYUM’ ÖĞRETMENLER ŞİİR VE

MÜZİK DİNLETİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

27/12/2019 Cuma Günü MAREM Konferans Salonunda gerçekleşen programa Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, Cumhuriyet Savcısı Ebru SEVGİLİ, Eğirdir Hakimi Sultan AZMAN, Eğirdir Hakimi Kezban Kübra YASSIKAYA, Eğirdir Hakimi Uğur YARGUN, İl Genel Meclisi Üyemiz Sezgin ÖZDOĞANCI,AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, İlçe Emniyet Müdür V. Ömer GÜRLEK, İlçe Jandarma Komutanı Can Sercan ALTAY, Daire Müdürleri, Öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğretmenler Arası Şiir ve Müzik Dinletisi" büyük beğeni topladı. "Ben Anadolu'yum" adlı dinletide öğretmenlerimiz Türkiye'nin her yöresini temsilen şiir, türkü ve halkoyunları gösterileri sundular. Geniş katılımın sağlandığı programa teşrif eden Değerli Kaymakamımız Adem ÇELİK, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenleri tebrik ederek, programı hayranlıkla izlediğini ve tekrarını beklediğini belirtti.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’te programda emeği geçen herkesi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.