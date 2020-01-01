Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Yeni Yıla “Ağaç Kesme, Fidan Dik” Sloganıyla Giriyor

Orman Genel Müdürlüğümüzün 81 ilimizde başlattığı yeni yıla girerken fidan dağıtım kampanyası ile halkımız yeni miladi yıla fidan dikerek girmeye davet edildi.Isparta ili İstanbul Caddesi üzerinde ve Burdur ilinde yapılan programda vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı. Bölge Müdürümüz, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Isparta İşletme Müdürü ve Bölge Müdürlüğümüz çalışanları fidan dağıtım kampanyasına bizzat iştirak ederek kampanya çerçevesinde biberiye, lavanta, fıstıkçamı, karaçam, mavi selvi, kara selvi, badem, ceviz, göknar, mazı, zerdali, olmak üzere toplam 7.200 adet fidan ücretsiz olarak dağıtılmıştır.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy fidan dağıtımıyla ilgili her kademede görev yaparak emeği geçen personele teşekkür ederek 2020 yılının Devletimize, Milletimize ve teşkilat çalışanlarımıza kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu.