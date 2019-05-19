"Efsane" spor otomobil Supra yollara dönüyor

Toyota'nın spor otomobiller arasında bir "fenomene" dönüşen efsane modeli Supra, tamamen yeni 5. nesli ile yollara dönüyor.

"Efsane" spor otomobil Supra yollara dönüyor
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"Efsane" spor otomobil Supra yollara dönüyor
- GR Supra, Toyota'nın geçmiş Supra nesilleri ve orijinal 2000GT spor otomobilinin mirasından izler taşıyor
- Bu yıl içinde teslim edilecek 900 adetlik satış tamamlanırken, 2020'de satışa sunulacak araçlar için de 2 bin kişi şimdiden sıraya girdi

Toyota'nın spor otomobiller arasında bir "fenomene" dönüşen efsane modeli Supra, tamamen yeni 5. nesli ile yollara dönüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, öne yerleştirilmiş altı silindirli motoru ve arkadan itiş gücüyle iyi bir sürüş deneyimi sunan Toyota GR Supra, tekrar yollara çıkıyor.
"Safkan bir spor otomobil" olarak nitelendirilen GR Supra Toyota, geçmiş Supra nesilleri ve orijinal 2000GT spor otomobilinin mirasından izler taşıyor.
Gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu, düşük ağırlık merkezi, kısa aks aralığı, geniş iz açıklığı ve hafif ağırlığını yüksek gövde sertliği ile kombine eden Toyota GR Supra, aynı zamanda Toyota’nın başarılı yarış takımı "TOYOTA GAZOO Racing" tarafından geliştirilen ilk global GR modeli olarak da dikkati çekiyor.
 
- Başkan Toyoda istedi, Supra tekrar üretime geçti
 
Geçen yıllarda daha heyecan verici otomobiller üreteceklerini açıklayan Toyota Başkanı Akio Toyoda, geliştirme aşamasından itibaren Supra modeline büyük önem verdi ve testlerini bizzat kendi gerçekleştirdi.
Akio Toyoda, GR Supra’nın önemine ilişkin, "Supra benim için kalbimde yatan eski bir dost gibi... Diğer üreticiler güzel prototiplerini ortaya koyarken ben artık üretimde olmayan eski bir Supra kullanıyordum. O zamanlar Toyota’nın yeni Supra üretme gibi bir planı yoktu. Ama tutkulu Supra fanları gibi, ben de içten içe onun yeniden üretilmesini istiyordum. Yeni GR Supra Nürburgring testleri sırasında doğdu ve kesinlikle daha eğlenceli ve daha iyi bir otomobil oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Toyota GR Supra ilk bakışta Toyota’nın spor otomobil mirasını taşıdığını çok açık bir şekilde gösteriyor. 2000GT’den ilham alan uzun kaput, kompakt gövde, çift bombeli tavanın yanı sıra önceki jenerasyon Supra’nın ön ve arka tasarımından izler taşıyor. Belirgin arka kanat ve entegre spoyler de Supra'nın dikkati çeken yanları arasında bulunuyor.
GR Supra’nın tasarımı, mümkün olan en iyi aerodinamik ve ideal ön/arka ağırlık dengesi gözetilerek elde edilen 1.55’lik "altın oran" ile yapıldı. Ön tasarımda 4. jenerasyon Supra’dan esinlenilirken, motoru da soğutan büyük hava girişleriyle desteklenen ön ızgara, tasarıma ayrı bir şıklık getirdi. Arkaya meyilli kabin ise aracın farklı ve sportif duruşunu daha da güçlendiriyor. Toyota GR Supra, Avrupa’da standart olarak hafif ve yüksek sertliğe sahip 19 inç alaşım jantlarla sunuluyor.
 
- Kokpit konseptine sahip kabin
 
Toyota GR Supra’nın dış tasarımı gibi kabini de sıra dışı özelliklere sahip bulunuyor. Sürücüyü tamamen aksiyonun içerisine alan kokpit konsepti, geleneksel GT düzenini, ultra modern fonksiyonlarla buluşturuyor.
Supra'ya sürüş heyecanını artırmak amacıyla tek koltuklu yarış otomobillerinden ilham alan oturma tarzı adapte edildi. Alçak, ince ve yatay kokpit görüş açısını daha ileriye taşıyor. Kabinde aynı zamanda yüksek çözünürlüklü 8.8 inç göstergeler, gerekli olan tüm verileri sürücüye net bir şekilde sergiliyor. Yeni Toyota GR Supra’nın yarışlardan esinlenen deri veya Alcanta kaplı deri koltukları her zaman kusursuz destek ve konfor sağlıyor.
 
- GR Supra’dan yüksek performans
 
Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip altı silindirli, 3.0 litre motordan alıyor. 340 HP ve 500 Nm tork üreten bu ünite, sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. GR Supra, maksimum çekişin sağlandığı kalkış kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede erişebiliyor.
Direksiyon, gaz pedalı, fren basıncı, motor ve lastik hızı ile yalpa oranı sürekli olarak elektronik kontrol ünitesi tarafından gözlemleniyor. Sağ ve sol tekerleklerdeki tork farkı sürüş şartlarına bağlı olarak esnek ve kesintisiz bir şekilde kontrol ediliyor. Bu sayede virajlarda daha yüksek denge sağlanırken, aynı zamanda viraj çıkışlarında da maksimum çekiş elde ediliyor. Adaptif Değişken Süspansiyon (AVS) sayesinde ise yol yüzeyinde değişimlere göre tepki veriliyor ve sürüş konforu ile performans daha da ileriye taşınabiliyor.
GR Supra’da, kırmızı alüminyum Brembo kaliperli, aynı zamanda kurutma ve anti-ısınma fonksiyonları da bulunan, sportif bir fren sistemi yer alıyor. 
Daha çevik ve daha dengeli viraj almayı sağlayan aktif viraj asistanı ile birlikte ABS, fren asistanı, araç denge kontrolü, çekiş kontrolü ve yokuş kalkış asistanı da GR Supra’da standart olarak sunuluyor.
 
- 2019 satışları tamamlandı, 2020 yılı için ise 2 bin kişi sırada
 
Bu yıl içinde teslim edilecek 900 adetlik satış tamamlanırken, 2020 yılında satışa sunulacak araçlar için de 2 bin kişi şimdiden sıraya girdi. Ayrıca, ilk siparişleri veren müşterilere "Supra 900 Kulübü" ile özel ayrıcalıklar da sağlanacak.
Supra 900 Kulübü üyeleri, 1’den 900’e kadar kendine ait bir üye numarasına sahip olacak ve bu otomobilleriyle bir dizi özel deneyime davet edilecek. Bunlar arasında Supra’nın yer alacağı Nürburgring 24 Saat yarışı ve Goodwood Hız Festivali gibi etkinlikler bulunurken, aynı zamanda üyelere özel hediyeler de gönderilecek.
 
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İSTANBUL (AA) -
 
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