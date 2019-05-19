Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından vatandaşlar için "Kardeşlik Sofrası" iftar programı düzenlendi.Yayladağı Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Suriyeli öksüz ve yetim çocuklar da katıldı.Burada bir konuşma yapan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, vatandaşların ramazanını kutlayarak, "Rabbim bu mübarek zaman dilimini birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize vesile kılsın." dedi.Etkinliğe vatandaşların yanı sıra Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar katıldı.HATAY (AA) -