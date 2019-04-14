Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Dolapdere Big Gang topluluğu bir alışveriş merkezinde konser verdi. Festival kapsamında Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Dolapdere Big Gang, rock şarkılarıyla dinleyenlere eğlenceli saatler yaşattı.Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Dolapdere Big Gang topluluğu bir alışveriş merkezinde konser verdi.Festival kapsamında Forum Alışveriş Merkezi'ndeki Sanatçılar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Dolapdere Big Gang, rock şarkılarıyla dinleyenlere eğlenceli saatler yaşattı.Konserde, çok sayıda efsaneleşmiş şarkıyı seslendiren topluluk, alkış aldı.Alışveriş merkezine gezmeye gelenler de şarkılara eşlik etti.MERSİN (AA) -