Ceyhan ilçesinde, yün metaryallerden yapılmış eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Ulu Cami Medresesi'nde Ceyhan Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Melek Oktar'ın katkılarıyla oluşturulan serginin açılışını yaparak, eserleri inceledi.Ceyhan ilçesinde, yün metaryallerden yapılmış eserlerin yer aldığı sergi açıldı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Ulu Cami Medresesi'nde Ceyhan Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Melek Oktar'ın katkılarıyla oluşturulan serginin açılışını yaparak, eserleri inceledi.Serginin oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Oktar'a teşekkür eden Demirtaş, kadınların kişisel becerilerini kültürel aktivitelere dönüştüren çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.Sergide, Adana Down Sendromu Derneği öğrencilerinin hayal güçlerine dayanarak hazırlanan eserler de yer aldı.ADANA (AA) -