- Kepez Belediyesi bir kültür hizmeti olarak planladığı ‘Açıkhava Sinema Günleri’nin ilkini Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçıları ile birlikte gerçekleştirdi.Kepez Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olan Dokuma Açıkhava Sinema Günleri, 53 yıl önce İstanbul’da çekilmiş Hıçkırık adlı film ile başladı. Dokumapark’ta yemyeşil bir bahçe içerisinde gerçekleşen etkinlikte, Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun’un başrollerini paylaştığı dram filmi izleyenlerle buluştu. Filmin gösterimine vatandaşlar tarafından yüksek katılım gerçekleşti. 1965 yapımı filmin izleyicileri arasında Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçıları Yusuf Sezgin, Nilüfer Aydan, Fatma Karanfil ve Coşkun Göğen de yer aldı.Dokumapark’a kazandırdığı Yeşilçam Kafe ile Türk Sinemasının tarihteki seyrini konu edinen bir müze konsepti sunan sinema ve tarih konusunda araştırmaları ile güzel eserler ortaya koyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, film arasında oyuncularla bir araya gelerek etkinlik üzerine konuştu. Tütüncü bu güzel ortamda böylesine kalabalık bir katılımla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Benim çocukluğumda Altın Portakallar Cumhuriyet Meydanı’ndaki halk gösterimleri ile meşhurdu. Bu nostalji sinemaları ile son yıllarda popüler kültür karşısında eski sanat ve sanatçılarımıza vefa anlamında bir adım daha attık. Geçmişe ufak bir yolculuk imkanı sunan bu etkinliklerimiz aynı zamanda geçmişte nasıl bir sosyolojik yapıda olduğumuza, şehirlerimizin o zamanki hallerine ışık tutuyor.”Kepez Belediyesi, Antalyalıları Türk sinemasının birbirinden güzel filmleri ve beyaz perdenin ünlü aktörleri ile buluşturmaya ve açık havada sinema keyfi sunmaya yaz boyu devam edecek. İlki gerçekleştirilen etkinlikler, Yeşilçamın birbirinden değerli oyuncularını yer aldığı filmlerle Ağustos ayının sonuna kadar haftada üç gün devam edecek. Dokumapark’ta gerçekleşen etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.İHA