- Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinden bulunan falezlerde sıkışan kedi Sahil Güvenlik botunun desteği ile kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri dün sabah saatlerinde Lara bölgesinde bulunan falezlere sıkışan kedinin kurtarılması için Sahil Güvenlik’ten destek istedi. Sahil Güvenlik Botuna alınan İtfaiye Personeli falezlere denizden giderek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi kıyıya çıkartılarak müsait bir alana bırakıldı.İHA