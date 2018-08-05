- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde ABD ile yaşananlara ilişkin Türk milletinin tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek, “Kimse Türkiye’den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakanlıkları FETÖ'den arındırarak 7/24 saat anlayışıyla ülkeye hizmet ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Payallar’a hastane yapıyoruz, yeni çevre yolunu yapıyoruz, tüneller yapılıyor. Hepsinin takipçisiyim. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizden arta kalan zamanı şehrimize ayıracağız, ben geleceğim, diğer vekil arkadaşlarımız gelecek. 16 sene memleketimi temsil etmenin gururunu yaşadım. Avrupa'da ilk kez bir Müslüman olarak, bir Türk olarak Avrupa Birliği (AB) Parlamenter Meclisinde ülkemizi başkan olarak temsil etmek de bana nasip oldu. Erken seçim olmasına rağmen kadın kolları, ilçe yönetimi ve gençlik kolları yeni yönetim olmasına rağmen kısa sürede uyum içerisinde fedakarca çalıştı. İlçe teşkilatımız seçim hazırlıklarını iyi sürdürdü. Kadınlarımız olmadan hiçbir seçimde başarılı olmayız. Sadece kadın kolları yönetiminde değil, bugün burada bulunan ve bulunmayan kadın dava arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı. Alanya Gençlik Kollarımız Antalya ve Türkiye’de örnek bir çalışma gösterdi. Belediye Meclisimizin de ilk kez bu kadar çok çalıştığını gördüm. Biz 81 milyonun hizmetkarı olarak yola çıktık. Biz de beklentilerin farkındayız. Bir taraftan ülke menfaati için, mazlumlar, barış, adalet için ve dünyadaki eksiklikleri ve çarpıklıkları gidermek için gece gündüz çalışacağız. Diğer taraftan Antalya için de çalışacağız. Sizler bizleri milletvekili olarak gönderdiniz, onu bıraktık ve dışişleri bakanı olduk. Ama biz o zaman ne vaat ettiysek onları da takip edeceğiz. Onların gerçekleşmesi için çalışacağız” dedi.Alanya'da yapılan yatırımlardan da bahseden Çavuşoğlu, çok yoğun ve hızlı çalışma nedeniyle Antalya’ya, Alanya’ya artık eskisi gibi gelemeyebileceklerini söyledi. Ancak uzaktan da olsa takip edeceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Her zaman buralara gelirken ilave tedbirler alınıyor. ‘Trafikte kimse bekletilmesin, işkence olmasın’ diyorum. Onun dışında buralara mevki makam için gelmedik. Bundan sonra da böyle olacağız. Mevki makamı ele geçirince değişenler o mevki gidince pusulasını şaşırıyor. Pusulanı şaşırmayacaksın, mevki makama da geldiğinde bir gün bunun da biteceğini unutmayacaksın. Bakıyorsun bazen isimlerimizi kullananlar var. İsimlerimizi kullanarak çıkar elde etmek isteyenlerden birkaçı hapiste. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.Türkiye’ye yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, seçim zamanında olumsuz konuşanların bile artık Türkiye ile ilişkileri düzeltmek, yatırım yapmak ve iş birliğini güçlendirmek için çaba gösterdiğini kaydetti. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:“Biz bundan rahatsız değiliz. Bizim de zaten arzumuz bu yönde. Bizim herhangi bir ülkeyle niye problemimiz olsun. Bizim herhangi bir milletle niye problemimiz olsun. Seçim zamanında herhangi bir ülkeyi seçim malzemesi yapıyor muyuz? Türkiye’nin adını kullanıyorlar. Şimdi neden? Bir sebep ve hastalık var. Bir ırkçılık var ki, İslam ve Türkiye düşmanlığı var ki bunu kullanıyorlar, buradan prim elde etmeye çalışıyorlar. Bunun sorumlusu ben veya orada yaşayan vatandaşlarımız mı? Bunun sorumlusu Avrupa, Almanya, Avustralya, Hollanda’da yaşayan Türkler mi? Hayır. Bir tane bile radikalleşen Türk yok. Yani terör örgütlerine katılan Türk yok. Mesele Türkler değil ki, mesele onlarda olan hastalığın tekrar nüksetmesi. Geçmişte bu hastalıktan dolayı birbirini kırdılar. Yüz yıl kendi aralarında din savaşı yaptılar. Yetmedi 30 yıl daha savaştılar. Yetmedi Birinci ve İkinci Dünya Savaşı. Sonra bu ülkeleri bir araya getirmek için Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kuruldu. Yok işte ekonomik çıkarlar etrafında birleşelim, yok ortak değer etrafında birleşelim, bir daha savaş olmasın. Şimdi tüm bunları aşındıran bir hastalık var. Ama biz her şeye rağmen Avrupa Birliği ve ülkeleriyle ilişkilerimizi sağlık yürütmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Türk Konseyi’ni hayatta geçirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, buna Özbekistan’ın da dahil olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Eylül ayının başında Türk Konseyi’nin zirvesini inşallah Kırgızistan’da gerçekleştireceğiz. Tüm ülkelerde büyükelçiliğimiz var ve Türkiye’nin yol haritasını başarılı bir şekilde uyguladığını kendileri takdirle söylediler. Çünkü biz Türkiye olarak bir anlaşmanın ve bir yol haritasının altına imza atıyorsak bunu uygularız. Laf olsun diye bir yerde olmayız biz, kimseye de yük olmayız. Türkiye dostluğuyla ve işbirliğiyle aranan bir ülke. Şimdi bazı ülkelerle de sorun yaşıyoruz. Esasen geçmişten bu yana son 10 yıldır yaşadığımız sorunların analizini yaptığım zaman güncel olaylardan sorun çıkabilir, buna bir şey diyemezsiniz. Ama sistematik sorunlara baktığımız zaman esas mesela Türkiye’yi hazmedememe. Yani değişen ve büyüyen Türkiye kıskanmadan bahsetmiyorum, o da var. Türkiye’nin olaylar ve ülkelerin tutumları karşındaki aldığı tavrı kabullenemeyen ülkelerden bahsediyorum. Yani eski Türkiye’nin davranış modeli ve biçimi vardı. Bu gelenek haline gelmiş, ne söylerlerse kabul edilen bir Türkiye ama şimdi ise yanlışa yanlış diyen, doğrusu bu diyen, hatta yeri geldiği zaman dik duran bir ülke var.”ABD ile yaşananlara da değinen Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:“Amerika ile ilişkilerimizde kötü bir süreç yaşıyoruz. Esasen daha önce de ilişkilerimizin kopma noktasına gelindiği bir süreç vardı. Amerika’nın FETÖ’yü sahiplenmesi, yani Türkiye’ye iade etmemesi ve aynı zamanda Amerika’nın YPG ile PKK’ya silah vermesi. Benim düşmanıma silah veriyor ama sonra daha önceki dışişleri bakanının gelmesiyle kendisi değiştikten sonra yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile sürdürdüğümüz bir süreç ve Menbiç’te yol haritası, bir de PKK’ya yönelik Irak’ta atabileceğimiz adımlar konusunda çalışma yapıyoruz. Şimdi Menbiç’te yol haritası işliyor. Demek ki sorunlar çözülebiliyor ama bu FETÖ’den vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Zaten çalışma grubunun amacı da bu. Şimdi rahip Brunson ilgili 'bizim vatandaşımız ve suçsuz' diyorlar. Biz rahip Brunson'un kim olduğunu bile bilmiyorduk. ABD Büyükelçiliğinden konsolos erişimi için yardım istedikleri güne kadar biz böyle bir kişinin tutuklandığını bile bilmiyorduk. Şimdi son zamanlarda atılan adımlar. Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız, o zaman oturalım sorunlarımızı nasıl çözeceğiz, biraz önce söylediğim çalışma gruplarını nasıl işleteceğiz. Bu şekilde çözebiliriz. Dayatmayla olmaz. Tehdit diliyle nereye varacaksın. Türk milleti tehdide boyun eğer mi?"Bakan Çavuşoğlu, tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığını belirterek, "Sonuçta şimdi ne oldu? Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Veya yaptırım ne oldu, şimdi karşı yaptırım. Fakat Singapur'daki görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza yansıdı, işte böyle olması gerekir. Ortada sorunlar var, sorunları kimse inkar edemez. Şu sebepten, bu sebepten, var mı sorun, var. Bunları çözmek istiyor musunuz, çözelim. Nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım. Veya nasıl çözeceğimiz konusunda bir yol haritası belirleriz, mutabakat sağlarız. Diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız. Bugün dünyanın da pozitif gündeme ihtiyacı var. Bölgemizin de ihtiyacı var. Bana göre en çok Amerika'nın kendisinin pozitif gündeme ihtiyacı var. Bu anlayışla bu sorunları da çözeriz. Dayatmayla, tehdit diliyle değil, uzlaşmayla, diplomasiyle müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.İHA