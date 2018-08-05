- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 297 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçu kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ile sahte içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Mahmutlar Mahallesi Çakır Caddesi üzerindeki bir iş yerinin deposunda yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte olduğunun bilgisine ulaştı. Tespit üzerine savcılıktan alınan arama ve ek koyma kararının ardından ekipler, dün gece saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında çeşitli cins ve markalarda 7 bin 297 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve i çok sayıda boş içki şişesiyle kapağı ele geçirilirken, olayla ilgili Ali G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.İHA