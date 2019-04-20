Adana'da 25–28 Nisan'da Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı düzenlenecek. TÜYAP ile Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak fuarda, yurdun çeşitli yörelerinden aşçılar yerel lezzetlerle farklı sunumlar yapacak. Fuarın tanıtımı için düzenlenen toplantıda, sebzeli bonfile parçalarının portakal suyu sosunda pişip tütsülenmesiyle yapılan yemek sergilendi.- Adana'da 25–28 Nisan'da Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı güzenlenecek.TÜYAP ile Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak fuarda, yurdun çeşitli yörelerinden aşçılar yerel lezzetlerle farklı sunumlar yapacak.Yöresel gıda ürünlerinin üretim ve işleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yeni malzeme ve teknolojilerin sergileneceği fuarda, çeşitli panel ve sunumlar yapılacak.Fuarda, markaların desteklenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yerliyse yeriz" sloganıyla yerli malı kullanma konusunda duyarlılık geliştirilmesine destek verilecek.TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 firmanın organizasyona katılacağını belirtti.Gökmen, fuara yurt dışından katılacak satın alım heyetiyle potansiyel alıcı ve üreticileri bir araya getireceklerini ifade ederek "Fuarda, Türkiye'nin uluslararası barkod kodu olan 869 rakamlı ürünlerin tüketimine destek amaçlı etkinlikler olacak." dedi.Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi şef aşçı Koray Türk de fuarda Hatay, Kayseri ve Ege mutfaklarından örneklerin sergileneceğini belirtti.ADANA (AA)