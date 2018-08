- Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt fiyatları konusunda 5 günde üç kez fiyat değiştirdi.Ekmekten sonra çiğ süt fiyatlarında da kriz yaşanıyor. USK, çiğ süt fiyatları konusunda yaptığı duyuruyu 5 günde üç kez değiştirdi. İlk duyuruda, masraflar hariç çiğ sütte üreticinin eline geçecek net fiyat 1.70 TL ve yürürlük tarihi 1 Ağustos 2018 olarak açıklanmıştı. Daha sonra Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını masraflar dahil 1.70 TL ve yürürlük tarihini de 15 Ağustos 2018 olarak belirledi. Daha sonra karar değiştirilerek 1.70 liralık çiğ süt fiyatından geri adım atıldı. Yeni açıklamada 15 Ağustos tarihi yer almadı ve “Ulusal Süt Konseyi, 27 Temmuz 2018’de sektör paydaşları ile bir araya gelerek tavsiye fiyatı toplantısı yapmıştır. Buna göre, soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1.70 TL olarak belirlenmiştir” denildi.Korkuteli Süt Üreticileri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Kır, Ulusal Süt Konseyinin 5 günde üç farklı açıklama yaparak rekora imza attığını belirterek, “Konsey, süt üreticisinin isyanını dikkate almamıştır. Süt üreticisi artan maliyetler nedeniyle zor durumdadır. Bir süt üreticisinin para kazanabilmesi için 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alması gerekmektedir. 1 torba yem (50 kilogram) 80 liradır. Bu yüzden Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı çiğ süt fiyatı, üreticinin eline geçen net rakam olmalıdır. Ulusal Süt Konseyinin üç farklı açıklaması adeta üreticimizle dalga geçer niteliktedir. Bu tutumuyla, üreticinin gözündeki ağırlığını ve güvenilirliğini kaybetmiştir” dedi.Kır, “Üretici maliyet düşürüldüğü takdirde 1.50 TL’ye bile razı ancak üretici maliyetleri çok yüksek. Seçim vaatlerinde bize yüzde 23 zam vaat edildi, buda 1,90 tekabül ediyor. 1,90’nı bırakın 1,70 bile çok görülüyor üreticiye. Her nedense süte yapılan destek enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bu nasıl iş, üreticiye destek olmak enflasyonu nasıl olumsuz etkiler. Süt üreticisinin gelir gider dengesi arasında çok büyük uçurum var ve bu uçurum her geçen gün büyüyor.”Süt üreticisi ise “Bizim şu an para kazanmamız için 1 kilogram sütün 1,5 kilo yem alması gerekiyor. Yani sütün 2 lira civarında olması gerekiyor. Bu şekilde Avrupa fiyatlarını tekrar yakalarız. Konseyin bunu dikkate alarak fiyat açıklaması gerekir” diye konuştular.İHA