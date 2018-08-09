- Muratpaşa Belediyesi, 90’lı yıllarda yapılan Seyit Ali Pamir Parkı’nda revizyon çalışması başlattı.Antalya eski Belediye Başkanları’ndan Seyit Ali Pamir’in adını taşıyan, Üçgen Mahallesi’ndeki 594 metrekarelik park yenileniyor. Muratpaşa Belediyesi, 90’lı yıllarda Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi’nde 594 metrekarelik alana yapılan Seyit Ali Pamir Parkı’nda yenileme çalışması başlattı.Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, çocuk oyun alanı ve grubu, dinlenme alanı yenilenecek. Sulama sistemi de kurulacak olan park, yapısal ve bitki örtüsü olarak yenilenecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kente yeni aktif yeşil alanlar kazandırmanın dışında mevcutların yenilenmesini de bir program çerçevesinde yaptıklarını söyledi. Başkan Uysal, “Kentimizin değeri olan isimleri, isimlerine yakışır alanlarda yaşatmalıyız. Kentimize yeni parklar kazandırırken, mevcut olanları da tekrar değerlendirip yeniliyoruz” şeklinde konuştu.İHA