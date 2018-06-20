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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak”

İnce Antalya'da konuştu...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak”
TÜRKİYE
G.Tarihi: 19.06.2018 20:12
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Isparta Düğün Salonları

 
  - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak” 
-  "Turizmi 12 aya yayacağız, 5 yılda 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir olacak"   
  - "Ben ayırmayacağım, kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım, hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım."   
  - "İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak,  sadece CHP’liler kazanmayacak, AK Partili kardeşlerimde kazanacak. 81 milyon kazanacak"   
  - İnce Antalya'da   

- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak,  sadece CHP’liler kazanmayacak, AK Partili kardeşlerimde kazanacak. 81 milyon kazanacak" dedi.   
  Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kepez Spor Salonu önündeki mitingde halka hitap etti. Kalabalığı selamlayarak kürsüye çıkan İnce, kampanyasının 44. gününde 102. mitingini düzenlediğini belirtti.  
  Türkiye’de bir yorgun adam olduğunun altını çizen İnce, “Bu yorgun adam Türkiye’nin sorunlarını çözemez. Turizmi 12 aya yayacağız. 5 yılda 60 milyon turist 60 milyar gelir olacak. Turizm işçilerini teşvik istihdam personelinden yararlandıracağız.  Turizmde alt yapı bütçelerini güçlendireceğiz, kaliteyi arttıracağız. Barışçı bir dış politika ile turizmi de güçlendireceğiz.” diye konuştu. 

  “Kayırmayacağım, savurmayacağım” 
  Erdoğan ile arasındaki farkı da sıralayan İnce, “Sen hava atmak için iç politikada siyaset yapmak için ‘Rus uçağını ben düşürdüm’ dedin. Rus uçağı Antalya’ya düştü. Domatesler Antalya’dan gitmez oldu, turist Antalya’ya gelmez oldu. Senin işin tıkır ama Antalyalıyı mahvettin. Onun için Türkiye’de barış dünyada barış.  O camdan okuyacak size, cam bozulunca kalacak bende küçük notlarla çıkacağım karşınıza. O camdan konuşacak, ben candan konuşacağım. Ben ayırmayacağım, kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Ama haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım.” ifadelerine yer verdi. 

  “Seçimin kaybedeni olmayacak” 
  İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacağının altını çizen Muharrem İnce, “Sadece CHP’liler kazanmayacak, AK Partili kardeşlerimde kazanacak. 81 milyon kazanacak, Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, dolar yükselecek, faiz yükselecek, Euro yükselecek, enflasyon artacak, Suriyeliler kalmaya devam edecek, mazot yine pahalanacak. İnce, kazanırsa umut gelecek umut. İnce kazandığında güven ortamı olacak dolar düşecek, yatırım artacak, topraklarımızdan bereket fışkıracak, fabrikalarımızın bacası tütecek.” dedi. 

  "Yazlık sarayı engellilere vereceğim" 
  Erdoğan’dan fakir fukaraya fayda gelmeyeceğini ileri süren İnce, “2002’de kasım ayında, milletvekili oldum Erdoğan’dan 5 ay önce milletvekili oldum. O da benden beş ay sonra milletvekili ve başbakan oldu, ilk icraatı benim milletvekillerim lojmanlarda olmayacak halkın arasında olacak, dedi. Herkes vay ne halk adamı, dedi. Lojmanları sattı milletvekili gitti, kendisi de gitti Keçiören’de apartman dairesinde yaşadı. Bir süre sonra bunu unuttu. O kendini özel bir insan zannetmeye başladı, Çankaya Köşkü’nü bile beğenmedi kendine 1150 odalık saray yaptı. Bu yetmedi İstanbul’da 5 saray daha tahsis etti. Bu da yetmedi Marmaris’e gitti 300 odalı yazlık saray yaptırıyor.  Cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki o yazlık sarayı kullanmayacağım onu engelli çocuklara vereceğim.” diye konuştu. 

  “Özür dileyeceğim” 
  16 yılda Erdoğan’ın dostunun kalmadığını iddia eden İnce, “16 yılda dost kalabildiği bir insan gösterin bana ben özür dileyeyim. Dost kalabildiği kimse yok. Muhalefetle, dünyayla kavgalı, Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek. İnce ile barış, huzur ve kardeşlik gelecek.” dedi. 

  “Keklerde şekersiz olacak” 
  “Türkiye’nin devasa sorunlarını bu yorgun adam çözemez” diyen İnce, “Çünkü bunun heyecanı kalmamış. O kibirli insanlara tepeden bakan birisi. Her şeyi biliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki artık adaleti, kalkınmayı unuttu. Kıraathane, kek var, çay var diyor. Yalova Seyahat’ten aradılar, ‘Muharrem abi çayla kek Yalova Seyahatte de var’ dedi. Ben kalkınma refah, üretim, zenginlik, nano teknoloji, kuantum, endüstri 4-0 diyorum. ‘Kıraathane açacağız, kek yiyeceğiz’ diyor. Ya sen şeker fabrikalarını da sattın, keklerde şekersiz olacak demek. Hayalleri olmayan, bu milleti bölen bir adam o.” ifadelerini kullandı. 

  “Ununu elemiş, eleğini asmış” 
  Erdoğan’ın kendisine karşı yalan söylediğini dile getiren İnce, “Yalana başladılar, vız gelir tırıs gider. Erdoğan, ununu elemiş eleğini asmış. Benim hayallerim var. Ben çocukları iyi eğitmek istiyorum. Fakir fukarayı kandırıyorlar. İnce, seçilirse o sosyal yardımları keser. Sarayda olan sensin milletin evladı olan benim, niye keseyim. Doğum, dul maaşı, muhtaç asker ailesi yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğrenci, kaymakamlık bursu, yoksulara kira yardımı, engelli bakımı, fakir muhtaç yardımı, Allah’ın izni milletin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde bu yardımları azaltmayı her sene enflasyon oranında yükselteceğim. Namus sözü şeref sözü.” diye konuştu. 

  "Havan olsun" 
  “Ekmek yok, kuru fasulye de yok, sende kek derdine düştün” diyen İnce, “Ben milletvekili maaşı alıyorum, sende cumhurbaşkanı maaşı alıyorsun. Gel seninle televizyon kanalına çıkalım, bunu konuşalım. Gelsin mi televizyona. Erdoğan, söz diplomanı sormayacağım. Soğan, patates, ekonomi, mutfak geçim sıkıntısını, kirayı, çocukları nasıl okutacağız, bunları konuşacağız. Geçenlerde dedi ki, ‘Benimle televizyonlara çıkarsa reytingim artarmış’. Şu reytinglere bir bakalım dedik. Ben Erdoğan’dan 4 kat fazla izlenmişim. Erdoğan’ın programının olduğu saatlerde izlenme oranında 34. olmuş. Erdoğan’ın programının olduğu saatte de televizyonlarda, bir kanalda hava durumu, birinde asteriks, birinde yarışma var. Seni, hava durumu, asteriks, yarışma programı bile geçmiş. Gel benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Sen koskoca dünya liderisin. Sen o zaman çakma dünya liderisin.” şeklinde konuştu. 

  "Yapacakları" 
  İnce, bir hafta ve 100 gün içinde yapacaklarını ise şöyle sıraladı: “Bakanlar Kurulunun hepsini CHP’lilerden yapmayacağım. Her kesimden insan olacak. Herkes kendini görecek orada. AK Partili de bakan yapacağım. Bir haftada başlayıp 100 günde bitireceğim icraatları anlatıyorum. OHAL’i kaldıracağız. Polislere 3 bin 600 müjdesini veriyorum. Çalışmam tamamdır ekip hazır. Yıpranmamış, ekip hazır. Zımba gibi bir kadro var. Merkez Bankası Başkanı ve yönetimiz bağımsız olacak. Parti genel merkezinde programa katılmayacak. IŞİD, PKK, FETÖ ile amansız mücadele edeceğiz.  Passo Lig’i kaldıracağız. Suriye’ye büyükelçi atayacağım. 4 milyon Suriyeliyi memleketlerine uğurlayacağız. Bağımsız yargı, özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Kanun Hükmünde Kararnamelerle işten atılıp, haklarında dava açılmayanları işe döndüreceğiz.  Askeri liseleri yeniden açacağız. Medya bağımsız olacak. Cemevlerini 100 gün içinde ibadethane statüsüne gelecek. Kamuda yükselmeyi adil eşit tarafsız ölçütlere bağlayacağız. Polise, öğretmene, hemşireye, din görevlisine ek gösterge 3 bin 600’ü vereceğiz. Ekonomiyi düzenleyen kurumların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Hiçbir sınavdan cüret alınmayacak. Bölünen üniversite birleştirilecek. Okullardan para toplanmayacak. 24 Kasım’da her öğretmen bir maaş alacak. Mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200, en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Fındık 15 lira olacak. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz.”  
  İnce mitingini geleneksel özçekim ile tamamladı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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