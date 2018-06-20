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Barışa yelken açan kadınlar Side’de

Barışa yelken açan kadınlar Side’de
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  - Barışa yelken açan kadınlar Side’de   

Muğla Bodrum’dan 19 Mayıs’ta yelken açan kadınlar Antalya’nın Manavgat ilçesi Side bölgesi’nde mola verdi.   
  19 Mayıs’ta Muğla Bodrum’dan hareket ederek Akdeniz’e yelken açan amatör yelkenci kadınların oluşturduğu ‘Deniz Tutkusu Seyirde’ ekibi Side’de mola verdi. 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sloganıyla 13 metrelik “Tutkum” isimli tekneleriyle Akdeniz'e yelken açan bilgisayar programcısı ve tekne kaptanı Neşe Hasipek, şehir plancısı Şule Kükrer, istatistikçi Ceyda Güleçyüz ile gazeteci Ferda Volkan’ı Side Limanı’nda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen karşıladı. 
  Toplam 44 gün sürecek seyir boyunca 22 farklı noktada mola verecek olan kadınlar Manavgat molasında tarihi kent Side’yi  gezerek dinlendi. Kadınlara ikramlarda bulunan Başkan Şükrü Sözen, Türkiye’nin her zamankinden fazla, dostluğa, barışa, kardeşliğe, bir ve beraber olmaya ihtiyacının olduğu bu dönemde, kadınların “barış” adına denize açılmalarının çok anlamlı olduğunu söyledi. Kadınları cesaret ve azimlerinden dolayı tebrik eden Başkan Sözen, kazasız, sıkıntısız ve keyifli seyirler diledi. Kendisinin de deniz tutkunu bir kaptan olduğunu dile getiren Başkan Şükrü Sözen, kadınlarla uzun uzun deniz ve seyirleri ile ilgili sohbet etti. 
  Yelkenci kadınların seyirleri boyunca toplam bin 300 deniz mili katederek Temmuzda Bodrum’a dönüş yapmaları bekleniyor. 
  Farklı hobi ve ilgi alanlarıyla ilgilenen kadınlar bu seyrin tek amacının dünyaya barış mesajı vermek olduğunu söyledi. 
 
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İHA                         
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