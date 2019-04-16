Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı



Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde, Osmaniye Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S, gözaltına alındı.

Hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 22 bin lira da para cezası bulunan C.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



KAHRAMANMARAŞ (AA) -

