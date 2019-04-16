Antalya'da Osman D, aralarında alacak meselesi bulunan akrabası Yaşar D. ile Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2073 Sokak'ta karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar D'nin av tüfeğiyle Osman D'yi yaraladığı öne sürüldü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Osman D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Antalya'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.Osman D, aralarında alacak meselesi bulunan akrabası Yaşar D. ile Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2073 Sokak'ta karşılaştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar D'nin av tüfeğiyle Osman D'yi yaraladığı öne sürüldü.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Osman D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Demircikara Polis Merkezine teslim olan Yaşar D, gözaltına alındı.ANTALYA (AA) -