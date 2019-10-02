'Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük ses getirecek'

Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni projesi "Celaleddin Harezmşah"ın dünyada büyük ses getireceğini belirtti.

'Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük ses getirecek'
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.10.2019 11:46
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Isparta Düğün Salonları

TAŞKENT - Ekranlara geldiği günden bu yana ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay çekimlerine başlanacak yeni projesi "Celaleddin Harezmşah"ın dünyada büyük ses getireceğini ifade etti.

Bozdağ, AA muhabirine, Özbekistan hükümetinin davetiyle geldiği Taşkent'te, gelecek ay çekimlerine başlayacakları "Celaleddin Harezmşah" dizisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbek tarafının teklifi üzerine bir yıldır üzerinde durdukları Celaleddin Harezmşah dizisiyle ilgili çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Bozdağ, gelecek ay oyuncu seçimlerinin ardından çekimlere başlayacakları bilgisini paylaştı.

Bozdağ, "Celaleddin Harezmşah dizisi vücuda geldiği vakit Türk-Özbek dostluğu adına büyük bir proje olacak." diyerek, dizinin, Özbekistan'ın tanıtılması hususunda da büyük bir vazife göreceğini ve dünyada büyük ses getireceğini vurguladı.

Projede bine yakın kişi görev alacak

Çekimleri, Türkiye ve Özbekistan'da yapılacak dizinin 60'ar dakikalık 13 bölümden oluşacağını, projede bine yakın kişinin görev alacağını anlatan Bozdağ, Özbekistan'ın mimarisi, sanatı ve kostümünü ekip arkadaşlarıyla incelediklerini ve Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Türkiye'den tarihçi, romancı, edebiyatçı, şair ve sanat tarihçilerinin proje üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bozdağ, tarihin büyük kahramanlarından Celaleddin Harezmşah'ın projesinin aslında birçok kişiyi, sanatçıyı ve izleyiciyi derinden etkileyecek bir hikaye olduğunu ifade etti.

"Hayal ürünü böyle bir hikaye yazmak istesek yazamayız." diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle güzel bir hayat hikayesi var ki bir filmin, projenin veya dizinin başarılı olması için gerekli entrika, savaş, mücadele, kahramanlık, şecaat, liderlik, merhametlilik, adalet gibi temel duygular zaten Sultan Celaleddin'in hayat hikayesinde mevcut.

Celaleddin'in, Cengizhan gibi dünya çapında bir hükümdarı yeniyor olması ve bunu çok genç yaşta başarması bir kere Celaleddin Harezmşah dizisinin uluslararası alanda çok ses getireceğinin en büyük emaresidir."

"Bütün dünyada muazzam ses getirecek"

Bozdağ, Diriliş Ertuğrul ile 2 milyara yakın insana ulaştıklarını, 25 devlet başkanını film setinde ağırladıklarını, Amerikalı bir sanatçının film setinde Müslüman olduğunu belirterek, tüm bunların Ertuğrul'un adaleti, merhameti ve inancından etkilenildiği için yaşandığını söyledi.

Bu özelliklerin her birisinin Celaleddin Harezmşah'ta da bulunduğuna işaret eden Bozdağ, "Proje izlendiği vakit bütün dünyada büyük yankı olacak. Çünkü, eşini düşmana teslim etmek istemeyen, babaannesi ve kardeşleri tarafından yalnız bırakılan, düşmanla mücadele ederken hançerlenen ve buna rağmen düşmana asla boyun eğmeyen, sonuna kadar mücadele etme azminde olan ve defalarca düşmanı yenen bir adamın hikayesi var. Bu hikaye, evrensel bir hikaye, vücuda geldiğinde de bütün dünyada muazzam ses getirecektir." diye konuştu.

"Dizideki askerin elbisesindeki düğme bile bilimsel dayanağa göre yapıldı"

Özbekistan Kültür Bakanı Birinci Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dizi yapımı konusundaki tecrübesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda Türk yapımcıların önemli projelere imza attığına dikkati çeken Nazarbekov, "Türkiye özellikle tarihi diziler konusunda çok ilerledi. Bu yüzden Celaleddin Harezmşah'ın hayatını yansıtan dizi için dünyanın 85 ülkesinden 2 milyar insanın izlediği Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ ile anlaştık." diye konuştu.

Nazarbekov, dizide kullanılacak mimari ve kostümler için Türkiye'den bir ekibin bir ay boyunca Özbekistan'da incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

Dizideki askerin elbisesindeki düğmenin bile bilimsel dayanağa göre yapıldığını anlatan Nazarbekov, bu diziyle Harezmşah'ın hayatı ve mücadelesini en iyi şekilde seyirciye aktarmak istediklerini kaydetti.

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