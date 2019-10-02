İSTANBUL - Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Fenerbahçe Beko'nun Sırp çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 25. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la elde etti.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 17 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı yakalayan Obradovic'in takımı, İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.

Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 5 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri 2017'de ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör olarak tarihe geçti.

Obradovic'e en fazla yaklaşan Messina

Obradovic'e Avrupa Ligi zaferlerinde en fazla yaklaşan isim, en büyük rakiplerinden biri olan İtalyan başantrenör Ettore Messina oldu.

Avrupa basketboluna 5 sezon sonra ülkesinin takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan için dönen Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

Obradovic dışında diğer 17 başantrenörün kupa sayısı 10 oldu. Messina 4, CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis ve Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, ikişer defa şampiyonluk yaşadı. Barcelona'nın başantrenörü Svetislav Pesic ile Olympiakos'un çalıştırıcısı David Blatt'a bu kupayı birer kez kazanma başarısı gösterdi.

Ligdeki diğer 12 başantrenörün ise kupası bulunmuyor.

Obradovic'i, Messina, Reneses ve Ergin Ataman izledi

Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 25. kez boy göstererek de diğer meslektaşlarına fark attı.

Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isim ise AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Messina, Alba Berlin Başantrenörü Aito Garcia Reneses ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman oldu.

Messina 18'inci, Reneses 15'inci, Ergin Ataman ise bu kulvarda 14'üncü kez boy gösterecek.