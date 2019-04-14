Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor

83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda veda töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törene katılarak konuşma yaptı.

Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 13.04.2019 14:16
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Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor

- Hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi için Ülker Stadı'nda veda töreni düzenlendi
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
"Efsaneler ölmez inancı içinde Can Bartu'yu gelecek nesillere öğreterek, ilelebet yaşatmanın gayreti içinde olacağız"
- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:
"Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe'nin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun"
- Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ:
"Ailemiz, Fenerbahçe ve Türk sporu için büyük kayıp. Acımıza ortak olan herkese teşekkür ederiz"
 
83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için veda töreni düzenlendi.
Ülker Stadı'nda taraftara ve halka açık gerçekleştirilen törene Can Bartu'nun ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları, kulübün diğer şubelerinin sporcu ve yöneticileri, eski futbolcular ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kulüp çalışanları, spor, siyaset ve medya  dünyasından isimler katıldı.
Can Bartu'nun Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı naaşı, Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında, taraftarların alkışları eşliğinde Ülker Stadı'nda saha içinde oluşturulan platforma getirildi.
Veda töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Can Bartu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı video izletildi.
 
- Bakan Kasapoğlu: "İlelebet yaşatmanın gayreti içinde olacağız" 
 
Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir efsaneye veda etmek üzere bir araya geldiklerini belirterek,  şu ifadeleri kullandı:
"Sporcu kişiliği, insani ilişkileri ve davranışlarıyla örnek bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ancak, efsaneler ölmez inancı içinde Can Bartu'yu gelecek nesillere öğreterek onu ilelebet yaşatmanın gayreti içinde olacağız. Ailesi, spor camiası ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." 
 
- Ali Koç: "Acımızın tarifi yok" 
 
Kulüp başkanı Ali Koç ise Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi kaybettiklerini vurgulayarak, "Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Törene devleti temsilen katılarak bize destek veren iyi bir Fenerbahçeli Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe'nin ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun." diye konuştu.
Başkan Koç, şunları kaydetti:
"Ona hayranlık duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı kimi aileler çocuklarına Can ve Bartu isimlerini verdi. Türk spor tarihinde böyle sembol olmuş kaç sporcu var? Can Bartu'muzu bundan sonra gelecek nesillere aktarmak hepimizim sorumluluğunda. İyi ki Fenerbahçeli olmuş. Biliyoruz ki artık aramızda olmasa da her zaman kalbimizde yaşayacak. İnsanoğlu var oldukça efsaneler ölmez. Ne şanslıyız ki Can Bartu'yu tanıyan insanlarız. Yarınki derbi maçı beraber seyretmeyi planlıyorduk. Allah'ın takdiridir ki maçı birlikte izleyemeyeceğiz. Keşke bizimle yarın birlikte olabilseydi. Yarın burada 50 bin ve bulundukları yerlerde milyonlarca Fenerbahçeli Can Bartu'nun yerine maçı izleyecek. Gözün arkanda kalmasın. Bu taraftar, bu çocuklar yarın senin için oynayacak ve kazanacak. Asla unutmayacak. Bu formayı taşıyacak binlerce sporcu seni her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacak. Her zaman gururla taşıdığın çubuklu forma bize emanet. Hakkını helal et bizlere. Ailesine, camiamıza ve Türk sporuna başsağlığı diliyorum."
 
- Vefa Küçük: "Sembol biriydi" 
 
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de Can Bartu'nun sadece Fenerbahçe'nin değil Türk sporunun saygı duyduğu bir isim olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"Lefterler, Canları ve daha nicelerini seyretme bahtiyarlığına ulaştım. Can Bartu, Türk toplumunda çocuklara ismi verilen sembol biriydi. Benim büyük torunuma da Can ismini verdik. Onun önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum." 
 
- Volkan Demirel: "Her zaman kalbimizde yaşayacak" 
 
Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Can Bartu'yu kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Çok büyük bir abimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Can abimizin Türk futbolunda çok özel bir yeri var. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Bize emanet ettiği bu formayı her zaman yanımızda taşıyacağız. Çubuklu için yaşayanlar hiçbir zaman ölmez." 
 
- Kızı ve eşinin konuşmaları
 
Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ tarifsiz bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Ailemiz, Fenerbahçe ve Türk sporu için büyük kayıp. Acımıza ortak olan herkese teşekkür ederiz. Ondan bu büyük camiayı dinlemek benim için paha biçilmez bir duygu oldu. Onu anlatmaya burada zaman yetmez. Bıraktığı hatıralar benim için ebedi kalacak. İyi ki Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi benim babam olmuş. Bize başsağlığı dileyen herkese yanımızda oldukları için annem ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Yarınki Galatasaray derbisinde Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara." 
Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ise konuşmasında şunları söyledi:
"En son köpeğimizin adını 'Top' koyma konusunda tartıştık. Can, 'Ben hayatımı bundan kazandım, köpeğimizin adı Top olacak.' dedi. Dün oğlumuzun babasını kaybettik. Can, bana çok güzel anılar bıraktı. Dün anladım ki çok güzel dostlar ve arkadaşlıklar da bırakmış. Bizi arayarak taziyelerini ileten herkese teşekkür ediyorum." 
Yapılan konuşmalar ve okunan duaların ardından Can Bartu'nun naaşı, Fenerbahçeli futbolcular tarafından bulunduğu platformdan alınarak stat dışında cenaze aracına kondu. 
Can Bartu'nun cenazesi, öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 
 
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İSTANBUL (AA) - 
 
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