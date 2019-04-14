Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla amacıyla ilçede sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Pozantı oto sanayisinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 5 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.ADANA (AA) -