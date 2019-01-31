ÇOK ÖZEL BİR MEYVE

DURİAN NEDİR?

DURYAN MEYVESİ FAYDALARI

Endonezya'da nadir yetişen durian meyvesinin bir türü, tanesi 1000 dolardan (yaklaşık 5280 liradan) satışa çıkarıldı. Kötü kokusuyla bilinen meyvenin fiyatı ülkedeki asgari ücretin 3 katından fazla.Batı Cava'ya bağlı Tasikmalaya kentindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonunda 14 milyon Endonezya rupisine satılan "J Queen" türü meyve, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Endonezya'da asgari ücret 3 milyon 940 bin rupi (yaklaşık 1471 lira).Meyvenin satıldığı süpermarket de fotoğraf çektirmek isteyen kişilerin akınına uğradı. Hafta sonundan bu yana 2 adet meyvenin satıldığı belirtiliyor.Durian, Güneydoğu Asya'nın birçok bölgesinde çok özel bir meyve olarak kabul ediliyor."J Queen" türünü, Aka adlı 32 yaşındaki bir psikoloji mezunu, iki farklı durian türünü aşılayarak yetiştirmiş.Aka'ya göre, "J Queen" ağacı 3 yılda bir meyve veriyor.Normal durian meyvesi yassı. Ancak fıstık ve terayağının karışımına benzer bir tadı olduğunu söylenen J Queen yuvarlak ve altın sarısı renginde.Normal durian meyvelerinin tanesi 200 bin Endonezya Rupisi'ne (yaklaşık 15 dolar) satılıyorBitki bilimde Durio zibethinus olarak adlandırılan durian ağacı, Güneydoğu Asya; Malezya, Tayland ve Vietnam kökenli. 40 metreyi aşan boyuyla çok uzun bir ağaç olan durian, ormanda yetişiyor. 5 - 10 yaşları arasına meyve vermeye başlıyor. Kabuğuyla birlikte her bir meyvesi, 2 – 3 kg, bazen de 3 kg'ın üstünde.Duryan, güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetilmesinden kaynaklanıyor.Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokulmasına izin vermiyor.Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi üç güne kadar sürebiliyor.İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir.İçeriği potasyum bakımından çok zengindir. Yüksek miktarda antioksidan ve C vitamini içerir.Vücut direncini arttırır. Bir adet tüketilmesinin bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenir. Meyve yenildiğinde, enerji yeniler ve anında vücudu canlandırır. Kolay sindirilebilir; yumuşak eti doymuş yağ ve kolestrol içermez.B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.Kan bacınsı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.Ayrıca içeriğinde zengin miktarda, manganez, bakır, demir ve magnezyum gibi mineraller de bulunmaktadır. Manganez antioksidan özelliği ile enzimlerde, süperoksit dismutaz için bir ko-faktör olarak vücut tarafından kullanılır. Bakır, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde ve demir kırmızı kan hücresi oluşumu için gereklidir.