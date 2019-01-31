Isparta Yazar Kasa Servisi

Tepki almaktan korkan firmaların yeni oyunu ortaya çıktı

Tepki almaktan korkan firmaların yeni oyunu ortaya çıktı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
Tepki almaktan korkan firmaların yeni oyunu ortaya çıktı
Tüketici dernekleri peynir, yoğurt, zeytin ve çay gibi çokça üründe gramajın düşürülerek sözde indirim görüntüsü verildiğini belirtiyor. TÜDEF Başkanı Aziz Koçal, “Bazı üreticiler, tepkilerden çekindiği için sonraki süreçte açıkça fiyatı artırmadan, gramajı düşürerek gizli zam yaptı” dedi.

Son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiliyor. Gramajı düşürülen ürünlerin "indirimli fiyat süsü" verilerek satıldığını, bu ürünlerde indirim dahi yapılmadığını vurgulayan dernek temsilcileri, tüketicilerin, bu ‘kurnazlığa’ karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, döviz fiyatlarındaki hızlı artış sonrası ürünlere zam yapıldığını ve tepkilerden çekinen bazı üreticilerin, sonraki süreçte gramaj düşürerek ‘gizli zam’ yaptığını vurguladı.

BİRÇOK ŞİKAYET ALDIK

Koçal, "Kur dalgaları sırasında zam yapan bazı üreticiler, tepkilerden çekindiği için sonraki süreçte açıkça fiyatı artırmadan gramaj düşürerek gizli zam yaptı. Bir de bunun üzerine gramajların azaltıldığını düşünürsek ciddi zam olduğunu görüyoruz" dedi. Bu konularda çok şikayet aldıklarını anlatan Koçal, firmaların gramajı düşürerek iki yönlü zam yapmış olduğunu söyledi. Koçal, "Elimizde belgeleri var. Bir şampuan markası, 700 mililitre olan ürününü önce 650 mililitreye, sonra 600 mililitreye, son olarak da 550 mililitreye düşürmüş durumda. Ürün miktar olarak yüzde 20-25 azalmış ancak fiyatlar aynı veya artmış durumda" şeklinde konuştu.

DİKKAT ÖNEMLİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin en önemli denetleyici olduğunu söyledi. Ağaoğlu, her zaman kilogramla alınan yoğurt ve paket çayın bir kilogramdan 900-800 grama, kaşar peynirinin 700 gramdan 600-550 grama, sıvı yağın 5 litreden 4,5 litreye düşürüldüğünü bildirdi. Ağaoğlu, "Bu yöntemle bir nevi gizli zam yapıldığını gördük" dedi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Davraz Kayak Merkezinde adrenalin dolu anlar...
İlk kez Isparta Antik Dönem Kent sikkeleri basımı gerçekleşti
23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....
Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 2019
BAKA Yönetim Kurulu Burdur'da Toplandı
​Milyonları ilgilendiriyor! Bugün 19:00'a kadar açık...
Hortum Isparta Salı Pazarını da etkiledi
Isparta'daki yatırımcılar ve çiftçiler başvurular başladı
YÖK'ün kararı ile Isparta'daki bölümün adı değişti
Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başlıyor….
Isparta'daki Derneklere Valilikten Duyuru
Isparta'da bu mahallede 4 saat elektrik kesintisi
Drone İle Kaçak Av Denetiminde yakalandılar
Isparta'da Barajlarda yüz güldüren doluluk oranı
Koza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldı
Isparta'da sisli havada kaybolan şahsı JAK Timleri kurtardı
Isparta'da bu mahallede elektrik kesintisi
Çalışan anneye 8 bin lira
SDÜ, Türkiye'nin İlk “Helal Turizm Çalıştayı” nı Düzenliyor
ISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKET
Isparta için Şiddetli Rüzgar ve Kar Yağışı Uyarısı
Isparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecek
Isparta'da SDÜ müjdeyi Duyurdu! 200 bin TL destek veriyor
Isparta'da Jandarma kaçak misine ağ ve kerevit sepeti ele geçirdi
Ispartalı Sporcularımızdan Atletizmde Çifte Başarı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta Mobilya FirmalarıIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta için Şiddetli Rüzgar ve Kar Yağışı UyarısıIsparta için Şiddetli Rüzgar ve Kar Yağışı Uyarısı25 Ocak 2019
Isparta'da bu mahallede 4 saat elektrik kesintisiIsparta'da bu mahallede 4 saat elektrik kesintisi29 Ocak 2019
YÖK'ün kararı ile Isparta'daki bölümün adı değiştiYÖK'ün kararı ile Isparta'daki bölümün adı değişti29 Ocak 2019
Koza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldıKoza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldı28 Ocak 2019
ISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKETISPARTA'DA BALIK TEZGAHLARINDA BEREKET26 Ocak 2019
Isparta'daki yatırımcılar ve çiftçiler başvurular başladıIsparta'daki yatırımcılar ve çiftçiler başvurular başladı30 Ocak 2019
Isparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecekIsparta'da Bazı mahallelerde elektrikler kesilecek25 Ocak 2019
Isparta'da bu mahallede elektrik kesintisiIsparta'da bu mahallede elektrik kesintisi28 Ocak 2019
Isparta'da Barajlarda yüz güldüren doluluk oranı Isparta'da Barajlarda yüz güldüren doluluk oranı 28 Ocak 2019
Drone İle Kaçak Av Denetiminde yakalandılar Drone İle Kaçak Av Denetiminde yakalandılar29 Ocak 2019
Isparta'daki Derneklere Valilikten DuyuruIsparta'daki Derneklere Valilikten Duyuru29 Ocak 2019
SDÜ, Türkiye'nin İlk “Helal Turizm Çalıştayı” nı DüzenliyorSDÜ, Türkiye'nin İlk “Helal Turizm Çalıştayı” nı Düzenliyor26 Ocak 2019
Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başlıyor…. Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başlıyor…. 29 Ocak 2019
Çalışan anneye 8 bin liraÇalışan anneye 8 bin lira27 Ocak 2019
Burdur'a Büyük Sanayi Yatırımı Geliyor...!Burdur'a Büyük Sanayi Yatırımı Geliyor...!26 Ocak 2019
DKMP Genel Müdür Yardımcısı İsmetoğlu Isparta'daDKMP Genel Müdür Yardımcısı İsmetoğlu Isparta'da29 Ocak 2019
Isparta'da sisli havada kaybolan şahsı JAK Timleri kurtardıIsparta'da sisli havada kaybolan şahsı JAK Timleri kurtardı28 Ocak 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 2019Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 201931 Ocak 2019
23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....31 Ocak 2019
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyorAraç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor26 Ocak 2019