Tepki almaktan korkan firmaların yeni oyunu ortaya çıktı

Tüketici dernekleri peynir, yoğurt, zeytin ve çay gibi çokça üründe gramajın düşürülerek sözde indirim görüntüsü verildiğini belirtiyor. TÜDEF Başkanı Aziz Koçal, “Bazı üreticiler, tepkilerden çekindiği için sonraki süreçte açıkça fiyatı artırmadan, gramajı düşürerek gizli zam yaptı” dedi.



Son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiliyor. Gramajı düşürülen ürünlerin "indirimli fiyat süsü" verilerek satıldığını, bu ürünlerde indirim dahi yapılmadığını vurgulayan dernek temsilcileri, tüketicilerin, bu ‘kurnazlığa’ karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, döviz fiyatlarındaki hızlı artış sonrası ürünlere zam yapıldığını ve tepkilerden çekinen bazı üreticilerin, sonraki süreçte gramaj düşürerek ‘gizli zam’ yaptığını vurguladı.



BİRÇOK ŞİKAYET ALDIK



Koçal, "Kur dalgaları sırasında zam yapan bazı üreticiler, tepkilerden çekindiği için sonraki süreçte açıkça fiyatı artırmadan gramaj düşürerek gizli zam yaptı. Bir de bunun üzerine gramajların azaltıldığını düşünürsek ciddi zam olduğunu görüyoruz" dedi. Bu konularda çok şikayet aldıklarını anlatan Koçal, firmaların gramajı düşürerek iki yönlü zam yapmış olduğunu söyledi. Koçal, "Elimizde belgeleri var. Bir şampuan markası, 700 mililitre olan ürününü önce 650 mililitreye, sonra 600 mililitreye, son olarak da 550 mililitreye düşürmüş durumda. Ürün miktar olarak yüzde 20-25 azalmış ancak fiyatlar aynı veya artmış durumda" şeklinde konuştu.



DİKKAT ÖNEMLİ



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin en önemli denetleyici olduğunu söyledi. Ağaoğlu, her zaman kilogramla alınan yoğurt ve paket çayın bir kilogramdan 900-800 grama, kaşar peynirinin 700 gramdan 600-550 grama, sıvı yağın 5 litreden 4,5 litreye düşürüldüğünü bildirdi. Ağaoğlu, "Bu yöntemle bir nevi gizli zam yapıldığını gördük" dedi.



KAYNAK: YENİ ŞAFAK