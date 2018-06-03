AK Parti Antalya Milletvekili adayı Kemal Çelik, Kaş’ta vatandaşlarla buluştu. Kaş’ın turizm ve tarım ağırlıklı bir kalkınma gerçekleştireceğinin altını çizen Çelik, “Batı Akdeniz Havalimanı ile Antalya kalkınmada büyük bir hamle yapacaktır” dedi.AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, 24 Haziran seçim çalışmalarına Kaş İlçesi'nde devam etti. Kaş 'ta İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş ve Belediye Başkanı Halil Kocaer ile bir araya gelen Çelik sırasıyla Yeniköy Mahallesi, Hacıoğlan Mahallesi, Gökçeören Mahallesi, Sarıbelen Mahallesi, Bezirgan Mahallesi, İkizce Mahallesi, Çayköy Mahallesi ve son olarak Elmalı Mahallesinde hemşerileriyle buluştu.Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve yeni dönemde AK Parti'nin izleyeceği politika ile ilgili konuşmalar yapan Çelik vatandaşlara Kaş Bölgesi'nin turizm ve tarım yoğunluklu bir kalkınma gerçekleştireceği hakkında bilgiler verdi. Bu çerçevede Kaş'ta önümüzdeki yıllarda yapılacak Batı Akdeniz Havalimanı'nın sağlayacağı katkıların çok önemli olduğuna vurgu yapan Çelik, "Batı Akdeniz havalimanının açılmasıyla birlikte Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta yeni turizm tesislerinin açılması sağlanacak ve hemşehrilerimiz turizmden daha fazla pay alacak. Ayrıca Batı Akdeniz Havalimanı kargo taşımacılığına da hizmet verecek ve Antalya'da üretilen sebze ve meyveler kargo uçaklarıyla birkaç saat içerisinde hedeflenen ülkelere ulaştırılacak. Bu da Antalya'da ihracatın artmasına, dolayısıyla üretimin de artması ile halkımızın tarımdan daha fazla pay almasını sağlayacaktır. Kısacası Batı Akdeniz Havalimanı ile Antalya kalkınmada büyük bir hamle yapacaktır." dedi.Çelik Kaş'ta son durak olarak Üzümlü'de vatandaşlarla bir araya gelerek iftarını yaptı.İHA