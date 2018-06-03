- Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi battı. Olayda hayatını kaybeden 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22’de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası’nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenliğe ait bir korvet, 4 bot, bir uçak ve bir helikopter bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı. Denize düşerek kaybolan son mülteci de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunarak Demre Devlet Hastanesine götürüldü. Hayatını kaybeden 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedenleri ise sudan çıkarıldı.Sağ kurtarılan göçmenler Kekova’ya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Suriyeli olduğu belirtilen kaçaklar Giyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) hastanede tedavi altına alındı. Tekne faciasında yaşamını yitiren Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8), Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal’in (10) cenazeleri ise aynı hastanenin morguna konuldu.5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, “Nereden bindiğimizi bilmiyorum. Burada yaşamıyoruz. Kimse tekneyi kullanmayı bilmiyordu. Tekneye attılar bizi ve gitmemizi söylediler. Ben tekneyi birinin kullanacağını sanmıştım. Ama kimse bilmiyordu. 2 saat denizde kaldık. 2 saat sonra tekne battı. 5 çocuğum öldü” diye konuştu.Olayla ilgili açıklama yapan Demre Kaymakamı Murat Uz ise , “Dün gece 02.30 sıralarında Sahil Güvenlik’e bir kaçak göçmen teknesinin battığı konusunda ihbar aldık. Ekiplerimizin sabaha kadar yaptığı kurtarma faaliyetleri sonucunda, maalesef 9 tane cansız bedeni ulaşıldı. Bunların 6 tanesi çocuk. 6 tane Suriyeli vatandaşta sağ olarak kurtarıldı. Çok acı bir olay. Bir anne ve babanın 5 çocuğu birden hayatını kaybetmiş durumda. Adli tahkikat sonucunda daha ayrıntılı bilgilere ulaşılacaktır. Son yaralı denizde yüzerken, dalış teknesindeki ekibimiz tarafından bulundu” dedi. Kaymakam Uz, daha sonra 5 çocuğu ölen anne babayı hastanede ziyaret etti.İHA