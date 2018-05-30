- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Levent Aydın Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerini sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi’nde bulunan Levent Aydın Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı. Başkan Uysal, fuarın açılışının ardından Okul Müdürü Hüseyin Karabulut’la birlikte öğrencilerin yenilenebilir enerjiden doğanın ve çevrenin korunmasına, bitki atıklarının değerlendirilmesine pek çok alanda hazırladığı projelere ilişkin stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projelerle yakından ilgilenen ve sunumları büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Uysal, “Sizler bu okulda aynı zamanda yaratıcı, fikir üreten, yenilikçi insanlar olmayı öğreniyor, ufkunuzu da geliştiriyorsunuz. Bu çok değerli bir şey” dedi.İHA