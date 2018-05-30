

- Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı



Antalya'nın Serik ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki gençten biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Serik'e bağlı Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir turizm acentesine ait H.A. yönetimindeki 63 S 1208 plakalı otobüs ile Tahir Büyükkurt'un kullandığı 07 YPL 33 plakalı otomobil çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre süratli olduğu ve ışık ihlali yaptığı öne sürülen tur otobüsü kaza yerinden 250 metre ileride karşı şeride geçerek durabildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Tahir Büyükkurt ve arkadaşı Mehmet Emin Cankara ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tahir Büyükkurt, Serik Devlet Hastanesine, Mehmet Emin Cankara ise ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Antalya'ya sevk edildi. Tahir Büyükkurt tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Emin Cankara'nın durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Kazadan sonra otobüs şoförü H.A. polis tarafından gözaltına alındı.



İHA

