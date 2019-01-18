Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili "Çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi. Bakan Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" ifadelerini kullandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız" dedi. Atamalar hakkındada açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz' dedi.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:



İŞKUR'DAN REKOR



Bakan Selçuk '2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti' ifadelerini kullandı.



3600 EK GÖSTERGE



Bakan Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili "Çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.



ŞUBATTA MAAŞLARA YANSIYACAK



Bakan Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" ifadesini kullandı.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR



Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.