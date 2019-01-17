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Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
TÜRKİYE
G.Tarihi: 17.01.2019 13:28
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Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
Memur ve memur emeklisinin gözü ek gösterge düzenlemesinde. Ocakta Meclis’e sunulacak olan tasarıyla, memur emeklisinin maaşı yaklaşık 630 lira artacak. Bununla birlikte ikramiyeler de en az 20 bin lira yükselecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim  Kalın, "İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor." dedi.


Hazırlanan taslakta listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla bölge müdürleri de girdi.  

2 BİN 200'DEN 3 BİN 600'E

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bine ve 3 bin 600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları yüzde 20 oranında artacak.

İKRAMİYE DE ARTACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

KAYNAK: GÜNEŞ
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