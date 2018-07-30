- Antalya’da başlatılan "Yaşamak İçin Bir Nefes" projesi kapsamında, şiddet mağduru kadınlara aşçı yardımcılığı kursu düzenlendi. Kurstan mezun olan kadınlara, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.Antalya'da geçen yıl, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Halil Atik arasında, imzalanan "Yaşamak İçin Bir Nefes" isimli proje hayata geçirildi. Proje kapsamında aşçı yardımcılığı kursundan mezun olan şiddet mağduru kadınlara, vali konağında düzenlenen törenle sertifikaları verildi.Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,Antalya Cumhuriyet eski Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Grup Komutanı Yarbay Sezai Öztürk, , kursiyerler ve aileleri katıldı.Proje hakkında bilgiler veren Ramazan Solmaz , kursa katılan kadınların yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Kurs, 15 kursiyerle başladı. 10 kursiyerimiz bitirdi. Diğer 5 kişi bazı problemlerden dolayı kursu bırakmak zorunda kaldı. Bugünde törene sadece 7 kişi katılabildi."dedi.Sertifika töreninin, Antalya’da katıldığı son proje olduğuna dikkat çeken Başsavcı Solmaz, “Bundan sonraki görevime, Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak devam edeceğim. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız protokolün değerli mensuplarına teşekkür ediyorum”ifadelerine yer verdi.Kadına karşı şiddete değinen Vali Münir Karaloğlu, “Kadına karşı şiddet keşke hiç olmasa ve biz konuşmasak. Ama maalesef var. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok bölgesinde maalesef kadına karşı hala şiddet olayları devam ediyor. Şiddete maruz kalmış kadınlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durması için, önemli bir proje oldu. İstekli olan arkadaşlarımızın yurt dışı temsilciliklerinde görev yapması önemli. İldeki kamu ve kurumların işbirliği ne kadar güçlü olursa, proje de başarılı oluyor” dedi.Vali Münir Karaloğlu’nın önderliğinde bu projeye imza attıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da projede desteği olduğuna dikkat çekti. Türel, “Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Konya’da da başarılı olacağına inancımız yüksek” diye konuştu.İHA