21. Feslikan Yağlı Güreşleri Şampiyonu Balaban

21. Feslikan Yağlı Güreşleri Şampiyonu Balaban
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.07.2018 14:52
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Isparta Düğün Salonları

  - 21. Feslikan Yağlı Güreşleri Şampiyonu Balaban   
 
- Bu yıl 21.si gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri, Yağlı Güreşler ile son buldu. 21. Feslikan Yağlı Güreşleri Şampiyonu İsmail Balaban oldu.   
  62’si başpehlivan olmak üzere toplam 820 güreşçinin mücadele ettiği Feslikan Yağlı Güreşleri’ni binlerce Antalyalı izledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen güreşlere, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, çok sayıda parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. 
  Sabahın erken saatlerinden itibaren güreşleri izleyemeye gelen davetlileri giriş kapısında karşılayan Başkan Muhittin Böcek, başpehlivanların kura çekimi törenini de yine tüm protokol üyeleriyle birlikte yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer’in de katıldığı tören sonrası dev Türk bayrağı açıldı. Kura çekimi sonrası, “Antalya’da Kırkpınar heyecanı Feslikan Yaylası’nda yaşanır” diyen Başkan Böcek, güreşlerinde startını verdi.  Güreşlerle birlikte ağalık ihalesi de başladı. Feslikan Yağlı Güreşleri Ağalık İhalesini bu yıl 277 bin liraya alan iş insanı  Mustafa Koç, üç kez üst üste 'Feslikan Güreş Ağası' seçilerek altın kemerin de ebedi sahibi oldu. 
 
  Finalde Kırkpınar heyecanı 
  Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu’nun final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde er meydanında yenişemeyen başpehlivanlar, ‘altın puan’ bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadele de İsmail Balaban, rakibi Orhan Okulu karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu. İsmail Balaban birinci, Orhan Okulu ikinci olurken, üçüncülüğü Serhat Balcı ile Mehmet Yeşil Yeşil paylaştı. 
  21. Feslikan Yağlı Güreşleri Şampiyonu Konyaaltı Belediyesi Başpehlivanı İsmail Balaban, “Başta Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere aileme,  antrenörlerime ve burada bizlere destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi. 
  Muhittin Böcek ise konuşmasında Feslikan Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıkan başpehlivan sayısının 657. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden fazla olduğuna dikkat çekerek, Antalya’lıların Feslikan da Kırkpınar heyecanı yaşadığını söyledi. 21. Feslikan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban’ı tebrik ettiğini ifade eden Muhittin Böcek, güreşlere katılan tüm pehlivanlara teşekkür etti. Muhittin Böcek, konuşmaların ardından İsmail Balaban’a şampiyonluk kupasını ve altın kemerini takdim etti. Kürsüye çıkan diğer başpehlivanlar, kupa ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı. 
 
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İHA                         
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