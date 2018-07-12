Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hizmet hızını ve verimliliği arttırmak için 180 motorize ekip kurdu.İhtiyaç duyulan noktalara kısa sürede ulaşım sağlayarak, sorunları daha hızlı çözecek motorize ekipler, seyirde trafik güvenliğini sağlamak için gereken kask ve donanımlarını teslim alarak ASAT Genel Müdürlüğü önünden ilk görev yerlerine hareket ettiler.Motosikletleriyle Antalya kent merkezinde ve tüm ilçelerde hizmet verecek 180 motorize ekip, ASAT’ın Abone Hizmetleri bünyesinde görev yapacak. Ekiplerin trafikteki zaman kaybı önlenecek. Ekipler Antalya’nın merkez ve ilçelerinde sayaç okuma ile su kesme-bağlama işlemlerini kısa sürede gerçekleştirecek. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ilk etapta 180 adet motosikletle başlatılan uygulamanın ilerleyen dönemde duyulacak ihtiyaca göre sayısının artırılacağını söyledi.İHA