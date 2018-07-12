Antalya’nın Kaş ilçesi Likya Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdiği sırada fenalık geçiren genç, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaş'ın Üzümlü mevkii tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaptığı sırada 23 yaşındaki bir gencin rahatsızlandığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bota alınan genç, önce Kaş Limanı’na oradan da tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.İHA