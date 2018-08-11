- Türkiye Basketbol 2. Ligi ekiplerinden Antalyaspor, ligden çekilme kararı aldı.Antalyaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor’un ekonomik nedenlerden dolayı ligden çekildiği belirtildi. Açıklamada, "Antalyaspor A.Ş. çatısı altında 2016-2017 sezonunda, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne katılarak tekrar aktif hale gelen basketbol şubemiz, tamamen mali sebepler nedeniyle yönetim kurulumuz kararıyla ligden çekilme kararı almıştır" denildi.İHA