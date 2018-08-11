- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, bugün öğle saatlerinde Tosmur Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri elinde valizle yürüyen Hakan T.'yi (36) durdurdu. Polis, valiz içerisinde yaptığı aramada çeşitli renklerde 100 adet ecstasy hap ele geçirirken şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Hakan T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA