- Bu sene yine Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye'den triatletlerin katılım gerçekleştirdiği Avrupa Triatlon Kupası Alanya ayağında, Antalyaspor Triatlon Takımı sporcular ter döktü.22 Eylül Cumartesi yapılan olimpik mesafe yarışında yabancı sporcularla birlikte yarışan Bahadır Tama genel klasmanda gümüş madalya ve yaş grubunda altın madalya kazandı. Saliha Yüksel yaş grubu 4.'sü, Cemil Yıldızhan yaş grubu 7.'si, Necati Şevik yaş grubu 7.'si olarak yarışı tamamladı. 23 Eylül Pazar günü sprint mesafe yarışında birçok yabancı sporcuyla yarışan Sabri Yiğit Üfler yaş grubu 6.'sı oldu. Bu yarışla Türkiye Triatlon Şampiyonası sezonunu kapatan Antalyaspor, yeni sezon için planlamalarını ve yarış takvimini yapmaya başladı.İHA