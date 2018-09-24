- 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali tüm coşkusu ile sona erdi. Festivalin son gününde Anadolu Ateşi’nin gösterisi ilgi yoğun oldu.Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, 6. gününde gün batımı konserinde Habana en clave Cuba live Band ve Sibel Köse ile Uğur Güneş Jazz Band konserleriyle devam etti. Sibel Köse ve Uğur Güneş Side festivalinde caz müzik ziyafeti yaşattı. Festivalin 7. gününde gün batımı konserinde Dilek Taş Jazz Quintet sahne alırken, Nelly White Band yabancı şarkıları ile büyük alkış aldı.Festivalin 8. günü ilk olarak Havana Social Club gün batımı konseri ile başladı. Ardından Side Kültür Evi’nde Gazeteci Nevşin Mengü ‘Hedefler ve Yöntemler’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Mengü, hayatından kesitler sunarken, triatlon sporunun hayatına kattıklarını anlattı. Arından ünlü tenor Hakan Aysev Side Liman meydanında unutulmaz bir konser verdi. 2 saatten fazla bir süre sahnede kalan Aysev, tüm Side’yi adeta coşturdu. Konser kapanışını İzmir Marşı ile yapan Aysev’e, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen teşekkür çiçeği takdim etti.Festivalin son günü ise Side Kültür Evi’nde Psikiyatr Dr. Gülcan Özer’in ‘Herkes Kendi Hayatının Kahramanı’ söyleşisi ile başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören söyleşide Özer, evlilik üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Söyleşi sonunda soru cevap bölümü ile katılımcılar merak ettikleri soruları Psikiyatr Dr. Gülcan Özer’e iletme fırsatı yakaladı. Festivalin finali ise Anadolu Ateşi’nin muhteşem dans gösterisi ile yapıldı. Binlerce vatandaş ile yerli ve yabancı konuklar, gösteriyi izlemek için Side liman meydanına akın etti. Başkan Sözen ise gösteriyi ailesi ile birlikte izledi. Anadolu Ateşi bir saatten fazla sahnede kalarak, muhteşem performansları ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.İHA