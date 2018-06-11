- Antalya’da çevreciler, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kleopatra Koyu'nun özel bir şirkete 29 yıllığına kiralanmasına tepki gösterdi.Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Gemi Yıkığı mevkiindeki koy “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer” statüsünde bulunan ve ilk kez Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2015 tarihinde “A Tipi Konaklamalı Mesire Yeri” olarak tescil edilerek 18 Ağustos 2015’te ihaleye çıktı. 30 kır evi, kır lokantası, kır kahvesi, büfe inşa etme ve işletmesi bir firma kazandı ancak sözleşme aşamasında ihale iptal oldu. Alanın “Tabiat Parkı” ilan edilmesinden sonra Haziran 2017’de bir kez daha ihale edildiği ancak sonradan iptal edildiği öğrenilirken, alanı “Tabiat Parkı” şeklinde belirleyen Uzun Devreli Gelişim Planı değişikliği 6 Nisan 2018’te bakanlık tarafından onaylanması üzerine Kleopatra Koyu 30 Mayıs 2018’de tekrar ihaleye çıktı. İhaleyi bir inşaat firması kazandı.Duruma tepki gösteren çevreciler ve STK’lar Kleopatra Koyu’na geldi. Eyleme CHP, bazı partilerin milletvekili adayları ile Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve deniz turizmi yapan tekneler de destek verdi.Tekirova Sivil toplum Platformu; A Platformu (Antalya-Isparta-Burdur-Denizli-Kaş Platformu), Tekirova, Beycik, Ulupınar Mahalle muhtarlıkları, Alakır Doğa Kültür Dergisi, Çıralıyı Sevenler Derneği, Kemer Doğa Dostları Derneği, Kemer Esnaf Derneği, Kemer İşadamları Derneği, Kemer Yörükler Derneği, Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi, Tekirova Taksiciler Kooperatifi’nin imza koyduğu basın açıklamasını okuyan Sami Adaletli, öncelikle siyasi partilere ilişkin flama ve şapkaların çıkarılmasını isteyerek, “Bu eylemimize siyasi bir anlam yüklenmesini istemiyoruz. Bu sorun hangi partiden olursa olsun hepimizin sorunu” diye konuştu.Bölgenin ve ihale edilen alanın geçirdiği süreci anlatarak doğal yaşam ve turizme katkısının önemi vurgulayan Adaletli, “Devlet büyüklerinden önemle ricamız, emirleri altında çalışan bürokratların imza attığı halkın yararından uzak uygulamalara son verilmesini sağlamaları, içimizi sızlatan bu durumun bir an önce düzeltilerek bayrama rahat ve huzurlu biçimde girmemizin sağlanmasını diliyoruz” diye konuştu.Açıklamalardan sonra eylem olaysız biçimde sona erdi.İHA