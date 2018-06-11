- Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Avrupalı turistler, kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmazken, Türk sürücüler kendilerini ve yanlarındaki yolcunun hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Manavgat’ın değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimler Avrupalı turistlerin kurallara nasıl uyduklarını gözler önüne serdi.Orman İşletmesi önünde gerçekleştirilen denetimlerde Türk sürücü ve yanında bulunan eşi kask takmayarak kaza durumunda ölüme davetiye çıkartırken, Avrupalı turistler başlarındaki kask ve evraklarının tam olması nedeniyle görevliler tarafından tebrik edildi.Yetkililer, Avrupalıların trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirdiklerini, motosiklet kullanan kişi ve yanındaki yolcunun mutlaka kask taktığını belirterek “Ne yazık ki bizim vatandaşlarımız motosiklet kazalarını görmelerine rağmen kask takmamakta, eksik evrakla yola çıkmakta sakınca görmüyor. Adeta kendilerinin ve yanlarındaki yolcunun hayatını hiçe saymaktadır. Motosiklet kullanan vatandaşlarımızı ve yanlarındaki yolcuları kask takmadan motosiklete binmemeye çağırıyoruz” şeklinde konuştular.İHA